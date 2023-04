Około 320 firm i 80 instytucji naukowych, które łącznie zatrudniają ok. 12 tys. osób – tak mniej więcej wygląda dziś polski sektor kosmiczny. Budujące go instytucje zajmują się m.in. tworzeniem oprogramowania do analizy danych dostarczanych przez satelity i budową komponentów do obiektów wysyłanych w przestrzeń. Jak twierdzą jego przedstawiciele, mogłyby jeszcze więcej, ale do tego potrzeba współpracy z rządem. A ten – choć chciałby opanować 3 proc. europejskiego budżetu na ten cel – od lat nie ma wizji, jak to zrobić. Tak wynika z dokumentów, które Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA) uzyskało od Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Reklama

Cały artykuł przeczytasz w środowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej" i na eGDP.