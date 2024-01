"Na ulice Ciechanowa wyjedzie elektryczne auto z systemem mierzącym jakość powietrza" - ogłosił w poniedziałek urząd miasta. Jak podał, "na zakup pojazdu i przyrządów pomiarowych ratusz pozyskał pół miliona złotych z Unii Europejskiej".

W magistrat podkreślił, że "mobilne laboratorium będzie kolejnym po dronie antysmogowym narzędziem wykorzystywanym przez Straż Miejską do prowadzenia kontroli palenisk", której celem jest używania zakazanych paliw.

Jak wyjaśnił ciechanowski samorząd, samochód o napędzie elektrycznym, z którego korzystać będą strażnicy, wyposażony zostanie m.in. przenośny analizator pyłu - PM 10, PM 2.5 i PM 1.0, a także w kamerę termowizyjną, zestaw do poboru próbek popiołu z paleniska, sito do analiz, wilgotnościomierz, pirometr laserowy (m.in. do pomiaru temperatury) oraz przenośny detektor wielogazowy.

Według Urzędu Miasta nowy sprzęt "umożliwi zintensyfikowanie cyklicznych kontroli jakości powietrza w Ciechanowie". "Kontrole Straży Miejskiej w terenie mają skutecznie zniechęcać mieszkańców do wrzucania odpadów do palenisk domowych" - zaznaczył.

Stwierdzenie obecności toksycznych gazów - przypomniał ratusz - lub nietypowych wartości niektórych parametrów w dymie unoszącym się z komina, jest przesłanką do kontroli we wskazanym przez czujniki miejscu, przy czym w przypadku wykrycia spalania niedozwolonych materiałów odpowiedzialna za to osoba, zgodnie z przepisami, podlega karom, w tym finansowym.(PAP)