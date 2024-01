Najwyższa Izba Kontroli (NIK) opublikowała raport pokontrolny dotyczący wydatków spółek Skarbu Państwa w latach 2017-2021. Raport zawiera szereg niepokojących wniosków, w tym dotyczących wydatków na cele medialne.

Telewizja Publiczna i Polsat głównymi beneficjentami

W latach 2017-2021 skontrolowane spółki z udziałem Skarbu Państwa wydały na zakup usług medialnych w sumie ponad 1 mld zł. Największe wydatki dotyczyły telewizji. W 2021 roku spółki przeznaczyły na ten cel 282 mln zł, z czego 145 mln zł trafiło do Telewizji Polskiej, a 87 mln zł do Polsatu. W tym samym czasie wydatki na kampanie reklamowe w TVN systematycznie malały. Od 2019 roku spółki z udziałem Skarbu Państwa praktycznie nie zamawiały takich usług w TVN. Zresztą embargo na TVN obowiązywało znacznie wcześniej, nawet od 2016 roku, ale wyłamywał się z niego Totalizator Sportowy.

Darowizny dla fundacji bez związku z promocją?

NIK zwraca uwagę, że spółki Skarbu Państwa przeznaczały również duże środki na darowizny. W sumie w latach 2017-2021 spółki przekazały na ten cel 841 mln zł. Aż 81 proc. tej kwoty trafiło do utworzonych przez same spółki fundacji. Izba zwraca uwagę, że nie sprawdzano, jak fundacje wykorzystują przekazywane im pieniądze. Prowadziło to do kuriozalnych sytuacji, w których spółki przekazywały kolejne darowizny, choć wcześniejsze niemal w całości leżały na kontach bankowych.

Darowizny dla gmin - charakter korupcyjny?

Oddzielnym punktem raportu NIK są wydatki KGHM Polska Miedź, która to spółka udzieliła finansowego wsparcia pięciu gminom. NIK uważa, że darowizny te były przekazywane w zamian za podjęcie działań zgodnych z interesami KGHM. Chodziło o wprowadzenie takich zmian w planach zagospodarowania przestrzennego, aby KGHM mógł przeprowadzić inwestycje związane z działalnością górniczą.

NIK uważa, że wyniki kontroli w gminach mogą wskazywać na prawdopodobieństwo występowania zjawisk korupcjogennych. Izba poinformowała o swoich ustaleniach Centralne Biuro Antykorupcyjne.