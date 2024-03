„Nastroje odnośnie ewentualnej poprawy sytuacji w 2024 roku są niskie”

Analityk Biura Analiz Polskiego Funduszu Rozwoju Andrzej Kochman zauważył w udostępnionym PAP raporcie o niemieckiej gospodarce, że PKB Niemiec w IV kwartale 2023 rdr spadł o 0,2 proc., cały rok 2023 r. zakończył się natomiast prawdopodobnie dynamiką PKB minimalnie ujemną.

Kochman zwrócił uwagę, że wskaźniki koniunktury dla przemysłu niemieckiego wskazują na pogorszenie sytuacji. Dodał, że „nastroje odnośnie ewentualnej poprawy sytuacji w 2024 roku są niskie”.

Główne przyczyny problemów w niemieckim przemyśle…

Według analityka PFR główne przyczyny problemów w niemieckim przemyśle to "cena energii i malejąca konkurencja ich przemysłu". Jako przykład spadającej konkurencyjności Niemiec wskazał przemysł motoryzacyjny, który może utrudnić odbicie w gospodarce.

„W przypadku eksportu prognozy oscylują wokół scenariusza, iż po ciosach w postaci COVID-19 i wojnie w Ukrainie, niepewność w światowej gospodarce będzie maleć, co spowoduje wzrost popytu na świecie, a co za tym idzie ogólny wzrost popytu na niemieckie dobra eksportowe. Jednakże w tym przypadku może dojść do materializacji ryzyka spowodowanego tym, iż dotychczas motorem eksportu była w Niemczech branża automotive. Tyle że w okresie przed COVID-19 była to branża automotive-spalinowa, a obecna rewolucja w dziedzinie elektromobilności powoduje, iż obecna branża idzie w kierunku automotive-elektrycznej” – powiedział PAP analityk. „A tu przewaga dotychczasowa Niemiec na rynkach światowych nie jest aż tak jednoznaczna” – dodał.

Kochman zaznaczył, że w przemyśle motoryzacyjnym Niemiec nastąpiło odbicie, ale nie osiągnięto ilości sprzed pandemii. "Aczkolwiek obecnie produkowane samochody są inne niż +przedpandemiczne+ ze względu na rewolucję w dziedzinie elektromobilności” – zastrzeżono w raporcie PFR.

Zauważono, że obecnie mniej więcej co trzeci samochód produkowany w Niemczech jest elektryczny, jednak wskaźnik nowych zamówień w produkcji pojazdów samochodowych wykazuje tendencję spadkową. „Przedstawiciele branży produkującej samochody w Niemczech wskazują, iż branża traci dotychczasową przewagę konkurencyjną nad firmami pochodzącymi z innych krajów (Chiny, USA)” – stwierdził analityk PFR w raporcie.

„Państwo niemieckie robi za mało"?

Wśród innych problemów Niemiec Kochman wskazał zakłócenia w łańcuchach dostaw, a także niski popyt wewnętrzny, choć zaznaczył, że ze „względu na zmniejszającą się inflację, która m.in. spowoduje wzrost płac realnych, prognozuje się stopniowe ożywienie w tym zakresie”. Innym problemem jest starzenie się społeczeństwa i niedobór wykwalifikowanej siły roboczej.

„Pojawiają się głosy, że Państwo niemieckie robi za mało, by pobudzić gospodarkę. Uważa się, że w drugiej połowie roku 2024 będzie można już widzieć w wynikach specjalny fundusz Bundeswehry, który jest przewidziany do modernizacji niemieckiej armii. Będzie to impuls pobudzający gospodarkę” – powiedział PAP analityk PFR.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że prognozy dla niemieckiej gospodarki na rok 2025 także nie są korzystne. „Przyjmuje się obecnie, iż to odbicie w 2025 r. może być płytsze ze względu na wyrok trybunału konstytucyjnego, który ograniczył możliwość finansowania przez rząd niemiecki transformacji energetycznej. Czynnikiem niepewności jest dalszy rozwój sytuacji w Ukrainie oraz Federacji Rosyjskiej. W obecnej sytuacji możliwość +robienia biznesu+ z Rosją jest mocno utrudniona” – powiedział Kochman.