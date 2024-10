Zamkną tunel na zakopiance. Dlaczego trzeba to zrobić?

To już dwa lata, jak tunelem pod Zakopianką jeżdżą kierowcy, co nieco rozładowało korki na jednej z najbardziej zapchanych małopolskich dróg. Jednak podziemny przejazd musi co jakiś czas przejść serwisowanie, a to oznacza utrudnienia w ruchu. Trzeba się na to szykować w w tym tygodniu.