Nowy rozkład jazdy wejdzie w życie 15 grudnia. W sezonie 2024/2025 podróżni będą mieli do dyspozycji aż 505 połączeń, w tym 471 całorocznych i 34 sezonowe. To aż o 51 połączeń więcej niż w ubiegłorocznym rozkładzie (w rocznym rozkładzie 2023/2024 uruchamialiśmy 454 połączenia, w tym 417 całorocznych). Na najpopularniejszych trasach pociągi będą kursowały w cyklicznych odstępach czasowych. Co godzinę pomiędzy Wrocławiem a Krakowem, nie rzadziej niż co dwie godziny z Poznania do Krakowa oraz co dwie godziny pomiędzy Gdynią, a Wrocławiem. Atrakcyjna siatka połączeń zostanie utrzymana na najpopularniejszych ciągach komunikacyjnych. Pociągi ze stolicy pojadą do Krakowa i Trójmiasta średnio co godzinę. Dzięki wprowadzeniu stałych linii komunikacyjnych tak, jak w komunikacji miejskiej, rozkład pociągów będzie dla pasażera bardziej czytelny i przewidywalny.

Rekordowe czasy przejazdów

Od grudnia pociągi PKP Intercity będą kursować z krótszymi czasami przejazdów. Podróżni dotrą szybciej ze stolicy do Szczecina (4 h 18 minut), do Białegostoku (1 h 30 minut) czy Łodzi Fabrycznej (1 h 7 minut). Atrakcyjny czas przejazdu zostanie zapewniony dla pociągów kursujących z oraz na południe kraju. Z Krakowa do Zakopanego pojedziemy w nieco ponad 2 godziny. O ponad 60 minut skróci się podróż do Zamościa, do którego z Krakowa dojedziemy w niecałe 4 godziny (wcześniej 5 h 9 minut). Ze Szczecina dotrzemy szybciej nie tylko do Warszawy, ale także do Poznania (1 h 50 minut). Mieszkańcy Wrocławia dotrą na pokładzie pociągów PKP Intercity o 20 minut szybciej do Gdańska (4 h 17 minut).

Popularne Pendolino w Szczecinie i Poznaniu

Nowością w ofercie krajowej będzie rozszerzenie siatki połączeń pociągów Pendolino. Od połowy grudnia będą one kursować ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed 8:00 i pokona tę trasę w 4 h 18 minut. Powrotne EIP do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa.

Nowe połączenia międzynarodowe

W rozkładzie pojawią się cztery nowe połączenia do Czech. Pociągi IC Baltic Express będą zatrzymywać się nie tylko w największych polskich miastach, tj. Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu czy Wrocławiu, ale także w mniejszych ośrodkach, m.in w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Co więcej, składy PKP Intercity po raz pierwszy zatrzymają się na stacjach: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie. Po stronie czeskiej w drodze do Pragi będziemy mogli wysiąść i wsiąść m.in. w Pardubicach. Połączenia będą realizowane w godzinach porannych, popołudniowych oraz nocą. Taka oferta zapewni pasażerom dużą elastyczność w wyborze dogodnego połączenia. Nowością w ofercie międzynarodowej będzie również pociąg IC Galicja, który pojedzie z Przemyśla przez Kraków do Berlina. Będzie to trzecia para połączeń na tej trasie. Pozwoli to na ruch pociągów co 4 h z Krakowa, Katowic, Wrocławia do stolicy Niemiec.

… i krajowe

W nowym rozkładzie jazdy znajdzie się również atrakcyjne połączenie Warszawy z Wrocławiem (EIC Ślęża z rekordowym czasem przejazdu 3 h 33 min). Z Warszawy na Dolny Śląsk dojedziemy również pociągiem IC Konopnicka (rel. Warszawa - Wrocław), a także składem IC Śnieżka, który od grudnia będzie kursował codziennie, a nie tylko w weekendy jak dotychczas. W weekendy podróżni będą mogli skorzystać z pociągu IC Beskidy rel. Warszawa Wschodnia - Wisła Uzdrowisko. W województwie małopolskim pociąg ten zatrzyma się na stacji Zator Park Rozrywki. Jest to nowe miejsce zatrzymania pociągów PKP Intercity.

Ze stolicy województwa małopolskiego do Przemyśla kursować będzie pociąg IC Gierymski, a do Szczecina pojedzie skład IC Sukiennice, który w sezonie letnim będzie jeździć w wydłużonej relacji do/z Zakopanego. Dzięki rozszerzeniu terminów kursowania pociągu IC Halny (rel. Zakopane - Poznań) mieszkańcy Podhala zyskają codzienne połączenie z Wrocławiem i Poznaniem. Nowym miejscem zatrzymania w regionie będzie stacja Mielec, przez którą kursować będzie skład IC Hetman rel. Hrubieszów Miasto - Kraków Główny.

W związku ze zmianą trasy pociągu IC Hańcza (rel. Kraków - Wilno) mieszkańcy Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Radomia zyskają bezpośrednie połączenie z Białymstokiem oraz pierwsze od kilkudziesięciu lat połączenie międzynarodowe. Wśród pozytywnych zmian dla województwa świętokrzyskiego warto również wspomnieć o rozbudowanej siatce połączeń na trasie Kielce - Kraków. Podróżni będą mogli skorzystać aż z 14 par połączeń, czyli o 6 więcej niż w obecnym rozkładzie jazdy.

Relacja pociągu TLK Lubomirski zostanie wydłużona do Kołobrzegu (wcześniej Gdynia - Zakopane). Dzięki temu mieszkańcy województwa pomorskiego zyskają codzienne, bezpośrednie połączenie do Warszawy, Radomia, Kielc, Krakowa i Zakopanego. Co więcej, od grudnia pociągi IC Wybrzeże i IC Słowiniec będą codziennie jeździć w wydłużonej relacji do/z Łodzi. Pociągiem IC Lazur dojedziemy do/z Łodzi także od poniedziałku do piątku (obecnie jeździ tylko w wakacyjne weekendy).

Komfortowe podróże

W rozkładzie na sezon 2024/2025 liczba pociągów kategorii TLK zmniejszy się na rzecz składów kategorii IC obsługiwanej nowymi i zmodernizowanymi wagonami oraz elektrycznymi zespołami trakcyjnymi (EZT).

Większość nowych połączeń będzie uruchamiana w kategorii IC (w obecnym rozkładzie zaplanowane są 303 pociągi w kategorii IC, a w nowym 359). Dla pasażera oznacza to możliwość podróży w pociągach oferujących komfortowe warunki podróży, klimatyzację, urządzenia wzmacniające sygnał telefonii komórkowej. Dodatkowo każdy podróżny ma do dyspozycji gniazdka elektryczne, a wnętrze pociągu wyposażone jest w automatyczne drzwi. Pojazdy są także przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, podróżujących z małymi dziećmi czy pasażerów z rowerami i nartami.

Nowoczesna infrastruktura kolejowa - lepsze warunki podróży

Podczas obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (narodowy zarządca infrastruktury) będzie prowadził szeroko zakrojone prace inwestycyjne, których efektem będą szybsze i wygodniejsze podróże pociągami.

Modernizacja katowickiego węzła kolejowego obejmuje główną stację oraz linie kolejowe nr 1 na odcinku Będzin - Katowice, 138 na odcinku Katowice - Katowice Szopienice Południowe oraz 139 na odcinkach Katowice - Katowice Ligota oraz Tychy - Goczałkowice. W związku z tym, w zależności od postępu robót budowlanych, w poszczególnych okresach roku niektóre pociągi mogą pojechać zmienionymi trasami, mieć wydłużony czas przejazdu lub wprowadzona będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Informacje są na bieżąco przekazywane między innymi na stronie inwestycji slaskienatorach.pl, na Portalu Pasażera oraz na stronach internetowych przewoźników.

Na odcinku Poznań - Zbąszynek prace obejmą między innymi wzmocnienie podtorza i wymianę rozjazdów. Dzięki temu zwiększy się prędkość składów towarowych, a sprawniejsze przewozy poprawią przepustowość trasy, na którą docelowo będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ruchu, niemniej mogą wystąpić niewielkie zmiany w czasie jazdy pociągów dalekobieżnych m.in. dla pociągów IC Gedania, IC Berlin-Warszawa-Express czy IC Ukiel. Zakończenie robót przewidziane jest w 2026 roku.

Modernizacja linii kolejowej nr 202 to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych na Pomorzu. Po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Lębork - Słupsk oraz Gdynia Główna - Lębork (w trakcie procedury przetargowej) podróż pociągiem skróci się o około 15 minut. Na stacji Słupsk zwiększy się komfort obsługi podróżnych. Na odcinku Lębork - Słupsk zabudowany zostanie drugi tor, co zwiększy przepustowość trasy, na którą będzie mogło wyjechać więcej pociągów. W związku z prowadzonymi pracami pociągi kursujące na tej trasie mogą mieć wydłużony czas przejazdu.

Kontynuowane są prace na linii nr 38 na odcinku Ełk - Korsze. Trasa przez północny region Mazur jest elektryfikowana i dostosowywana do wyższej prędkości 160 km/h, co znacząco skróci wkrótce czas przejazdu. Na czas prac za pociągi IC Mamry oraz IC Warmia na trasie Olsztyn Główny - Kętrzyn - Giżycko utrzymana jest zastępcza komunikacja autobusowa. Natomiast pociągi IC Rybak i TLK Biebrza między Olsztynem a Ełkiem kursują zmienioną - przez Szczytno oraz Pisz - trasą.

Efektem inwestycji na odcinku Kozłów - Sędziszów będzie nowa infrastruktura dla podróżnych na stacji w Kozłowie i przystanku w Klimontowie. Powstaną perony w pełni dostępne dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, a kładka nad stacją Kozłów będzie zastąpiona przejściem podziemnym. Inwestycja zakłada również kompleksową wymianę torów, sieci trakcyjnej, systemów sterowania ruchem i obiektów inżynieryjnych. Dzięki inwestycji pociągi pojadą szybciej pomiędzy Krakowem a Kielcami. Prowadzone prace mogą powodować wydłużenia czasów przejazdu, a także wpływać na przepustowość tej trasy, co może przekładać się na liczbę połączeń.