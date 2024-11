Gdzie wydrążą najdłuższy tunel w Polsce?

Budowany w Małopolsce najdłuższy w naszym kraju tunel zostanie wydrążony na trasie modernizowanej linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz. Najdroższy odcinek inwestycji to Limanowa-Klęczany, realizowany przez konsorcjum dwóch firm, polskiego Budimexu i specjalizującego się w kolejowej infrastrukturze tureckiego Gülermaka. To koszt 1,9 miliarda złotych.Powstanie tam między innymi dziesięć wiaduktów i dwanaście mostów. Tunel będzie mierzyć 3,8 kilometra.

Zrobi to gigantyczna chińska maszyna

Do jego drążenia zostanie wykorzystana chińska maszyna TBM. Jej nazwa to skrót z języka angielskiego, tunnel boring machine. Używana jest przede wszystkim w twardym, skalistym podłożu.

Wyprodukowana w fabryce w Changsha gigantyczna tunelownica już jest gotowa. Gigantyczna, bo jej średnica ma dziesięć metrów! Polskie Linie Kolejowe pokazały jak wygląda plac budowy komory startowej dla maszyny.

Budowa tunelu to skomplikowana operacja. - W trakcie drążenia maszyną jednocześnie będzie powstawała żelbetowa zabudowa – wyjaśniała w rozmowie z PAP Dorota Szalacha z biura prasowego Polskich Linii Kolejowych.

Transport do Polski to skomplikowana operacja

Prawdziwym logistycznym wyzwaniem będzie sprowadzenie maszyny na plac budowy. Najpierw zostanie przetransportowana drogą morską, potem lądową, co będzie wymagało opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Drążenie tunelu ma się rozpocząć w połowie przyszłego roku. Na razie specjaliści sporządzają projekty technologiczne, kompletowane są też dokumenty pozwalające na uzyskanie stosownych uzgodnień.

Tunel zostanie zbudowany w ciągu dziesięciu miesięcy

Będzie to kosztować 750 milionów złotych. Kiedy inwestycja między Limanową a bocznicą Klęczany dobiegnie końca, plan zakłada, że będzie to w drugim półroczu 2026 roku, pociągi pasażerskie pomkną po torach z prędkością do 160 kilometrów na godzinę, a towarowe, 100 kilometrów na godzinę.

Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz kosztuje ponad 3 mld zł. Kolejny etap, za blisko 4 miliardy, to budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Mszana Dolna. W ramach inwestycji powstanie w sumie ponad 58 kilometrów nowych, zeletryfikowanych linii, osiem estakad o łącznej długości blisko 8 km, jedenaście tuneli, dwadzieścia mostów, siedemnaście wiaduktów kolejowych, czternaście wiaduktów samochodowych i jedenaście przejazdów kolejowo-drogowych. Kosz całości przedsięwzięcia to 7 mld złotych. Nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną ma być gotowa do 2029 roku.