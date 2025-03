Ten kultowy, znany na całym świecie komunikator internetowy, to dzieło Szweda Niklasa Zennströma i Duńczyka Janusa Friisa oraz grupy estońskich programistów z Tallinna. Najpierw w 2003 roku pojawiła się wersja beta, rok później darmowy komunikator zaczął działać oficjalnie.

Skype zrewolucjonizował internetową komunikację

W roku 2005 roku za ponad 2,5 mld dolarów oprogramowanie zostało kupione przez firmę eBay. Kolejne lata przynosiły zmiany właścicieli udziałów. W końcu w 2011 komunikator kupił Microsoft. Transakcja opiewała na kwotę 8,5 mld dolarów.

Skype zrewolucjonizował internet. Sprawił, że ludzie na całym świecie mogli ze sobą nie tylko bezpłatnie konwersować, ale też widzieć rozmówcę. Komunikator miał kilkaset milionów zarejestrowanych użytkowników.

Nie sprostali konkurencji. Wkrótce Scype przestanie działać

Kolejne lata przyniosły inne, innowacyjne rozwiązania i zaczął się odpływ użytkowników, którzy wybierali programy z bardziej rozbudowanymi funkcjami. Na topie znalazł się Discord, Messenger czy WhatsApp.

W 2023 roku liczba tych, którzy aktywnie korzystali ze Skypa wynosiła około 36 milionów. Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa użytkowników przybyło. To była szansa na rozwój komunikatora, której Microsoft nie wykorzystał. Jak przekazała firma w oficjalnym komunikacie, niebawem Scype przestanie działać. Data już została wskazana. Od 5 maja 2025 roku Skype nie będzie już dostępny.

Co się stanie z danymi milionów użytkowników?

Co ze wszystkimi danymi zgromadzonymi przez użytkowników komunikatora, który odchodzi na emeryturę? Będzie je można zarchiwizować. Microsoft proponuje swój nowy produkt jakim jest Teams. Użytkownicy Skypa właśnie do tej aplikacji mogą przenieść swoje dane, a także wszystkie czaty i kontakty.

Komunikator Skype odchodzi na emeryturę w maju 2025 roku. W nadchodzących dniach możesz zalogować się do usługi Microsoft Teams przy użyciu poświadczeń Skype, a Twoje czaty i kontakty będą tam gotowe do użycia. Korzystaj z ulubionych funkcji programu Skype, w tym bezpłatnych połączeń i wiadomości, a także nowych funkcji, takich jak spotkania i społeczności, a wszystko to w usłudze Teams — czytamy na oficjalnej stronie Skype.