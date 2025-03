Umiarkowany wpływ ceł

„Cła, o których już wiemy, że zostaną wprowadzone przez administrację amerykańską, na polską gospodarkę będą miały umiarkowany wpływ, nasza gospodarka jest silna i mocno zróżnicowana, nie jesteśmy tak mocno uzależnieni od eksportu do USA jak inne kraje europejskie. Natomiast wpływ negatywny jest, chociażby dlatego, że uderzenie w gospodarkę niemiecką ma także swoje konsekwencje dla gospodarki polskiej” – powiedział w piątek w TVN24 minister finansów Andrzej Domański.

Domański podkreślił, że w interesie Polski jest, aby nie było kolejnych ceł. Dodał, że dla niego „kluczowe jest, że polska gospodarka rozwija się w tej chwili dobrze, a właściwie bardzo dobrze”.

„Polska gospodarka w IV kw. (2024 r. - PAP) była drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej, a dane napływające obecnie także dają powody do optymizmu” – powiedział minister.

Amerykańskie cła

O północy z wtorku na środę czasu wschodnioamerykańskiego zaczęły obowiązywać 25-procentowe cła na sprowadzane do USA stal i aluminium. Zgodnie z decyzją prezydenta Donalda Trumpa dotyczą one importu ze wszystkich państw bez wyjątku. W odpowiedzi Komisja Europejska poinformowała o nałożeniu ceł odwetowych przez UE. Mają wejść w życie 1 kwietnia, w pełni zostaną wdrożone od 13 kwietnia. W pierwszej kolejności KE odwiesi cła z czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa – obejmujące m.in. amerykański alkohol, motocykle Harley-Davidson i jeansy produkowane głównie w rządzonych przez Republikanów lub kluczowych wyborczo stanach – a potem nałoży nowe, np. na wołowinę i cukier. W czwartek Trump zagroził nałożeniem 200-procentowych ceł na wina i inne alkohole z UE, jeśli ta nie wycofa ceł na amerykańską whiskey.

Stopy procentowe

Pytany o wystąpienie prezesa NBP Adama Glapińskiego, który w czwartek powiedział, że nie ma powodu do obniżki stóp, Domański zwrócił uwagę, że prognozy banku centralnego dotyczące PKB zostały w ostatnim czasie podwyższone.

„Nawet analitycy NBP podnieśli swoje oczekiwania co do wzrostu PKB i ich prognozy zmierzają w kierunku naszych prognoz (MF zakłada wzrost PKB o 3,9 proc. – PAP). Natomiast nasze oczekiwania co do inflacji na koniec roku są inne niż oczekiwania NBP. Spodziewamy się, że będzie ona bliżej 4 proc., a nie 5 proc., jak szacuje NBP” – powiedział Domański.

Odnosząc się do pytania o ocenę działań banku centralnego, który nie zmienił w tym tygodniu stóp procentowych, Domański stwierdził, że „jako minister finansów nie może krytykować NBP”.

„Wysokie stopy utrudniają wzrost gospodarczy, utrudniają inwestycje i mają przełożenie na wysokie raty kredytów hipotecznych” – powiedział Domański. „Wysokie stopy procentowe szkodzą wzrostowi gospodarczemu” – dodał.

Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, wynosi obecnie 5,75 proc., RPP utrzymuje ją na tym poziomie od października 2023 r., kiedy obniżyła stopy procentowe o 25 pkt. bazowych. (PAP)