Trzeba zaciągać kredyt, żeby dobrze wyprawić bliskiego na tamten świat? Niektórzy są do tego zmuszeni. Dlaczego? Bo kwota zasiłku pogrzebowego nie przystaje do rynkowych realiów. Piętnaście lat temu obecny premier zdecydował o jego obniżce z kwoty ponad 6,7 tys. zł do 4 tysięcy złotych. Teraz ma przyjść zmiana na lepsze, ale dopiero od stycznia 2026 roku.

Zasiłek pogrzebowy po nowemu. Postulaty branży funeralnej i związkowców

Wedle propozycji resortu rodziny, pracy i polityki społecznej kwota zasiłku po nowemu to 7 tys. złotych. Branża funeralna postulowała podwyższenie zasiłku do wysokości 8 tysięcy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poszło jeszcze dalej. Zaproponowało korektę kwoty zasiłku pogrzebowego do poziomu 200 procent przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Jeśli za punkt odniesienia przyjąć wysokość przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2024 roku, zasiłek wyniósłby blisko 17 tysięcy złotych. Jak argumentowali związkowcy, koszty pogrzebu nierzadko przekraczają 10 tysięcy złotych, a w dużych miastach wynoszą około 8 tysięcy złotych lub więcej.

Tyle kosztuje trumna i pogrzebowa ceremonia

Liczymy, jakie są teraz koszty pogrzebu. Ceny trumien wahają się od 2 do 4 tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego, z jakiego są drewna. Za przygotowanie ciała do pochówku trzeba zapłacić od 200 do 550 zł, za przechowanie zwłok w chłodni – od 100 do 200 złotych za dobę. Do tego dochodzi opłata za przewóz, koszty ceremonii i zasypanie grobu, co kosztuje od 1,6 do 2,2 tys. złotych.

Msza pogrzebowa i opłaty kościelne

W przypadku mszy pogrzebowej i opłat kościelnych trzeba doliczyć od 600 do 1,3 tys. złotych. Dodatkowe opłaty, takie jak oprawa muzyczna ceremonii, dekoracje kwiatowe czy wynajem kaplicy, mogą zwiększyć rachunek o kolejne 1000 nawet 3 tys. zł.

Nawet 20 tysięcy za miejsce na cmentarzu

Osobną kwestią jest w jakim grobie zmarły jest chowany: w ziemnym czy też grobowcu z piwnicą. Jednym z największych pogrzebowych wydatków jest zakup miejsca na cmentarzu. Jak wylicza dziennikzachodni.pl, w dużych miastach cena może sięgać nawet 20 tys. zł. Na mniejszych cmentarzach koszt waha się od 3 do 7 tys. zł. Za nagrobek granitowy pojedynczy trzeba zapłacić od 6 do 8 tys. złotych, za podwójny nawet 12 tys. zł. Niektóre cmentarze oferują dzierżawę miejsca na 20 lat, co oznacza, że po tym okresie konieczna jest dodatkowa opłata za przedłużenie użytkowania grobu.

Zasiłek wystarcza na połowę pogrzebu

Skoro pełny koszt pochówku w Polsce w 2025 roku może wynieść od 8 do nawet 15 tys. złotych, to obecny zasiłek pogrzebowy, który od lat wynosi 4 tys. złotych w większości przypadków pokrywa zaledwie połowę wydatków, a w dużych miastach nawet mniej niż 30 procent.

Jaka będzie ostateczna, kwota zasiłku pogrzebowego?

Czy jest szansa na 17 tysięcy zaproponowane przez związkowców? Resort rodziny, pracy i polityki społecznej, który nowelizację ustawy przygotował, stwierdził że nie ma możliwości ustalenia zasiłku pogrzebowego na poziomie 200 procent przeciętnego wynagrodzenia, a proponowana kwota 7 tysięcy złotych uwzględnia możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa.

Zmieniający wysokość zasiłku projekt nowelizacji ustawy właśnie został skierowany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Zakłada podniesienie zasiłku pogrzebowego z 4 tys. do 7 tys. zł. Kwota świadczenia miałaby podlegać waloryzacji, gdy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy 5 proc.

Pieniędzy na pogrzeb i tak zabraknie

Jak to będzie wyglądać przy kwocie 7 tysięcy złotych? Jeśli kosz pogrzebu to 8 tys. zł, zasiłek pokryje 87,5 proc. poniesionych wydatków. Przy kosztach na poziomie 15 tys. pokryje tylko 47 proc.