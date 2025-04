Rewolucja Trumpa zjada własny ogon? Jest nowy trend na rynkach: inwestorzy pozbywają się wszystkiego, co amerykańskie

Wygląda na to, że rewolucja Donalda Trumpa zaczyna zjadać własny ogon. Chaotyczne decyzje administracji prezydenta USA, ataki na szefa Fed i wywołanie wojny handlowej sprawiły, że inwestorzy pozbywają się amerykańskich obligacji, akcji i uciekają od dolara. Światowe media piszą już o nowym trendzie na rynkach: "sell America", który polega na pozbywaniu się wszystkiego, co amerykańskie. Inwestorzy stawiają w ten sposób sprawę jasno: Ameryka nie jest już bezpiecznym miejscem do inwestycji.