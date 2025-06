Świadczenia rodzinne 2025. O jakie świadczenia rodzinne można się ubiegać w 2025 roku? Oto lista i aktualne kwoty

Świadczenia rodzinne w Polsce to różnorodne formy pomocy finansowej, które mają na celu wsparcie rodzin w wychowywaniu i utrzymaniu dzieci. Są one regulowane ustawą o świadczeniach rodzinnych i obejmują zarówno zasiłki okresowe, jak i jednorazowe zapomogi. Poniżej przedstawiam główne rodzaje świadczeń rodzinnych.

Lista świadczeń rodzinnych w Polsce 2025

Główne świadczenia rodzinne dostępne w 2025 roku w Polsce to:

1. Zasiłek rodzinny: ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Jest to podstawowe świadczenie rodzinne uzależnione od kryterium dochodowego rodziny. Na okres zasiłkowy 2024/2025 obowiązują następujące miesięczne kwoty zasiłku rodzinnego: 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat. 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 lat. 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24 lat (jeżeli kontynuuje naukę). Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę w rodzinie. Obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę" w przypadku niewielkiego przekroczenia progu dochodowego. Do zasiłku rodzinnego przysługują różne dodatki, w zależności od sytuacji rodziny, m.in.:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka (jednorazowo 1000 zł).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (jednorazowo).

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wysokość dodatków jest zróżnicowana i zależy od konkretnej sytuacji oraz spełnienia kryterium dochodowego.

2. Świadczenie wychowawcze "Rodzina 800 plus": To sztandarowe świadczenie przysługujące na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. W 2025 roku miesięczna kwota świadczenia wynosi niezmiennie 800 zł na dziecko. Okres świadczeniowy dla "Rodzina 800 plus" trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku, co oznacza, że w 2025 roku trwa okres świadczeniowy 2024/2025 (do 31 maja) oraz rozpoczyna się nowy okres 2025/2026 (od 1 czerwca). Wnioski na okres 2025/2026 można składać od 1 lutego 2025 roku.

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ("Becikowe"): przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł na dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Wniosek należy złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

4. Świadczenie rodzicielskie: wynosi 1000 zł miesięcznie i przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Wypłacane jest przez określony czas (od 52 do 71 tygodni, w zależności od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie). Ma na celu wsparcie rodziców w początkowym okresie wychowywania dziecka. Świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

5. Zasiłek pielęgnacyjny: przysługuje niezależnie od dochodu i jest przeznaczony na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej. Jego wysokość w 2025 roku wynosi 215,84 zł miesięcznie.

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy: przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami do stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego w 2025 roku wynosi 620 zł miesięcznie.

7. Zasiłek dla opiekuna: przysługuje osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 roku w związku ze zmianą przepisów dotyczących świadczeń opiekuńczych. Wynosi 620 zł miesięcznie.

8. Świadczenie pielęgnacyjne: to forma pomocy finansowej dla osób, które całkowicie poświęcają swój czas na opiekę nad dzieckiem lub osobą dorosłą, która nie jest w stanie samodzielnie się utrzymywać. Kwota świadczenia wynosi 3287 zł miesięcznie.

Prawo do świadczeń rodzinnych mają obywatele Polski oraz cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Polski przez okres zasiłkowy, w którym ubiegają się o świadczenia.

Wnioski o świadczenia rodzinne

Warto zaznaczyć, że choć podstawowe kwoty większości świadczeń rodzinnych oraz kryteria dochodowe dla zasiłku rodzinnego nie uległy zmianie na okres zasiłkowy 2024/2025, w przestrzeni publicznej pojawiały się dyskusje dotyczące ewentualnych podwyżek lub zmian w systemie świadczeń rodzinnych, które mogłyby wejść w życie od kolejnego okresu zasiłkowego, tj. od 1 listopada 2025 roku. Na chwilę obecną jednak, dla większości roku 2025, obowiązują przedstawione powyżej zasady i kwoty świadczeń w ramach okresu zasiłkowego 2024/2025.

Wnioski o większość świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 można było składać od 1 lipca 2024 roku drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2024 roku drogą tradycyjną. Terminy te miały na celu zapewnienie ciągłości wypłaty świadczeń od początku okresu zasiłkowego (1 listopada 2024 roku). Wnioski o "Rodzina 800 plus" na okres 2025/2026 są przyjmowane od 1 lutego 2025 roku.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia. Wnioski można składać elektronicznie lub w odpowiednich urzędach (np. ośrodkach pomocy społecznej, urzędach miasta/gminy).

