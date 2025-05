Ekspresowa jazda nad morze

Blisko trzydzieści dwa kilometry, tyle będzie mierzyć obwodnica Metropolii Trójmiejskiej, która jest nie tylko częścią ekspresowej „siódemki, ale także europejskiej sieci transportowej. Ta megaważna dla kierowców inwestycja została podzielona na dwie części. Pierwsza to odcinek Chwaszczyno-Żukowo, druga to Żukowo-Gdańsk Południe.

Umowy na wybudowanie obwodnicy zostały podpisane w 2021 roku. Nie obyło się jednak bez finansowych perturbacji. Wedle pierwotnych ustaleń, pierwsza część inwestycji miała kosztować 716 milionów złotych, druga 827 mln zł.

Miało być taniej wyszło drożej

Już wiadomo, że obie te kwoty są nieaktualne. Inwestycja będzie droższa o blisko 336 mln niż wynikało to ze wcześniej zawartych umów. Jakie są tego powody?

Pierwszym z nich ma być rosyjski atak na Ukrainę, drugim, znalezione na placu budowy nielegalne wysypisko odpadów – wyjaśniał w rozmowie z portalem trojmiasto.pl przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który wskazywał że jego istnienia nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem inwestycji.

Kwota za wykonanie pierwszego z odcinków wzrosła z 716 mln zł na 882 mln zł. W przypadku drugiego, pierwotna cena wynosiła827 mln, teraz to blisko 1 mld zł.

Kiedy nową trasą pojadą kierowcy?

Wiadomo już, kiedy kierowcy skorzystają z tej kluczowej trasy nad morzem. Pierwszy odcinek Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta, obejmujący fragment od Chwaszczyna przez węzeł Żukowo do włączenia w DK20 w Glincz, zostanie oddany do użytku, niebawem, bo 18 czerwca. Nowa trasa umożliwi ominięcie ruchu tranzytowego przez centrum Żukowa, co jest dużym ułatwieniem szczególnie dla podróżujących od strony Gdyni. Drugi odcinek ma być gotowy do połowy września - informuje gmina Żukowo.

Zewnętrzy objazd Trójmiasta

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej połączy S7 Południową Obwodnicę Gdańska i Trasę Kaszubską w ciągu S6. Tym samym stworzy zewnętrzny objazd w stosunku do istniejącej już Obwodnicy Trójmiasta.