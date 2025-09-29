Poniżej opisujemy dostępne formy dofinansowania do prawa jazdy w 2025 roku – zarówno dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego przez PFRON, jak i dla osób bezrobotnych, które mogą otrzymać wsparcie z Urzędu Pracy.

Na czym polega dofinansowanie do prawa jazdy PFRON 2025?

Dofinansowanie PFRON do prawa jazdy 2025 obejmuje nie tylko koszt kursu i egzaminów, ale również:

jazdy doszkalające i szkolenie uzupełniające,

usługi tłumacza migowego,

zakwaterowanie, wyżywienie i dojazdy, jeśli kurs odbywa się poza miejscem zamieszkania.

Uwaga – program nie obejmuje kosztów badań lekarskich. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać refundację kosztów poniesionych nawet 180 dni przed złożeniem wniosku, jeśli już wtedy były spełnione warunki uczestnictwa.

Kto może uzyskać dofinansowanie na kurs prawa jazdy PFRON?

Z dofinansowania do kursu prawa jazdy mogą skorzystać osoby z:

umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,

dysfunkcją narządu ruchu (symbol 05-R) lub słuchu (symbol 03-L),

i są w wieku aktywności zawodowej (do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Ważne! Jeśli nie masz odpowiedniego symbolu w orzeczeniu, wystarczy zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające trudności w poruszaniu się lub komunikacji.

Kto nie może skorzystać z dofinansowania na prawo jazdy PFRON?

Pomoc nie przysługuje osobom:

które mają zaległości wobec PFRON lub realizatora programu,

które nie spełniają choćby jednego z kryteriów,

które nie ukończyły 16 lat lub przekroczyły wiek emerytalny.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie prawa jazdy PFRON 2025?

Wniosek o dofinansowanie prawa jazdy 2025 możesz złożyć przez System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie PFRON lub tradycyjnie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Do wniosku należy dołączyć:

orzeczenie o niepełnosprawności,

dokument potwierdzający opiekę prawną (jeśli dotyczy),

zaświadczenie od lekarza (jeśli wymagane),

opcjonalnie: ofertę kursu i inne dokumenty.

Ważne! Jeśli wniosek składasz elektronicznie musisz zeskanować wszystkie dokumenty, aby dołączyć je do wniosku.

Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie prawa jazdy PFRON 2025?

Nabór wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2025 roku. Nie zwlekaj – liczba miejsc w programie może być ograniczona!

Ile wynosi dofinansowanie do prawa jazdy PFRON 2025?

Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą:

2 426 zł – kurs i egzamin kat. B,

– kurs i egzamin kat. B, 4 043 zł – kurs i egzamin innych kategorii,

– kurs i egzamin innych kategorii, 924 zł – zakwaterowanie, dojazdy i wyżywienie poza miejscem zamieszkania,

– zakwaterowanie, dojazdy i wyżywienie poza miejscem zamieszkania, 578 zł – tłumacz migowy (dla osób z niedosłuchem).

Wymagany jest udział własny - co najmniej 10% kosztów kursu.

Jak często można skorzystać z dofinansowania?

Pomoc na kurs PFRONprawa jazdy można otrzymać raz na 3 lata. Wyjątkiem są sytuacje pogorszenia stanu zdrowia, które uniemożliwiają dalsze korzystanie z dotychczasowego prawa jazdy.

Dofinansowanie do prawa jazdy z urzędu pracy 2025 – na czym polega?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną i zarejestrowaną w urzędzie pracy, również możesz skorzystać z dofinansowania do kursu prawa jazdy. Urząd może pokryć nawet 100% kosztów szkolenia, jeśli uzyskanie uprawnień zwiększy szanse na zatrudnienie. Dowiedz się, na czym polega dofinansowanie do prawa jazdy z urzędu pracy w 2025 roku i jak złożyć wniosek.

Dla kogo dofinansowanie do prawa jazdy z urzędu pracy?

Dofinansowanie przysługuje osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w urzędzie pracy. Ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie dzięki uzyskaniu prawa jazdy (np. kat. B, C, C+E).

Ważny warunek! Kurs musi być uzasadniony w kontekście znalezienia pracy – np. pracodawca deklaruje zatrudnienie po zdobyciu prawa jazdy.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy 2025?

Wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy składa się w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.

Ile można dostać na prawo jazdy z urzędu pracy w 2025 roku?

Wysokość dofinansowania z urzędu pracy zależy od formy pomocy i decyzji danego powiatowego urzędu pracy (PUP), ale w większości przypadków można otrzymać:

pełne pokrycie kosztów kursu prawa jazdy – najczęściej kategorii B, C, C+E, a czasem D (jeśli uzasadnione zawodowo),

opłacenie egzaminów państwowych (teoretycznego i praktycznego),

zwrot kosztów badań lekarskich i psychologicznych, jeśli są wymagane do kursu,

ubezpieczenie NNW w trakcie szkolenia,

czasem także zwrot kosztów dojazdu na szkolenie lub zakwaterowania, jeśli odbywa się ono poza miejscem zamieszkania.

Przykładowe kwoty w 2025 roku (na podstawie ofert PUP):

kat. B – do ok. 3 000–4 000 zł

kat. C, C+E, D – nawet do 6 000–10 000 zł, jeśli kurs obejmuje kwalifikację wstępną (np. przewóz rzeczy/osób)

Forma finansowania: