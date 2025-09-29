- Na czym polega dofinansowanie do prawa jazdy PFRON 2025?
- Kto może uzyskać dofinansowanie na kurs prawa jazdy PFRON?
- Kto nie może skorzystać z dofinansowania na prawo jazdy PFRON?
- Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie prawa jazdy PFRON 2025?
- Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie prawa jazdy PFRON 2025?
- Ile wynosi dofinansowanie do prawa jazdy PFRON 2025?
- Jak często można skorzystać z dofinansowania?
- Dofinansowanie do prawa jazdy z urzędu pracy 2025 – na czym polega?
- Dla kogo dofinansowanie do prawa jazdy z urzędu pracy?
- Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy 2025?
- Ile można dostać na prawo jazdy z urzędu pracy w 2025 roku?
Poniżej opisujemy dostępne formy dofinansowania do prawa jazdy w 2025 roku – zarówno dla osób z niepełnosprawnością w ramach programu „Aktywny samorząd” finansowanego przez PFRON, jak i dla osób bezrobotnych, które mogą otrzymać wsparcie z Urzędu Pracy.
Na czym polega dofinansowanie do prawa jazdy PFRON 2025?
Dofinansowanie PFRON do prawa jazdy 2025 obejmuje nie tylko koszt kursu i egzaminów, ale również:
- jazdy doszkalające i szkolenie uzupełniające,
- usługi tłumacza migowego,
- zakwaterowanie, wyżywienie i dojazdy, jeśli kurs odbywa się poza miejscem zamieszkania.
Uwaga – program nie obejmuje kosztów badań lekarskich. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać refundację kosztów poniesionych nawet 180 dni przed złożeniem wniosku, jeśli już wtedy były spełnione warunki uczestnictwa.
Kto może uzyskać dofinansowanie na kurs prawa jazdy PFRON?
Z dofinansowania do kursu prawa jazdy mogą skorzystać osoby z:
- umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
- dysfunkcją narządu ruchu (symbol 05-R) lub słuchu (symbol 03-L),
i są w wieku aktywności zawodowej (do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
Ważne! Jeśli nie masz odpowiedniego symbolu w orzeczeniu, wystarczy zaświadczenie od lekarza specjalisty potwierdzające trudności w poruszaniu się lub komunikacji.
Kto nie może skorzystać z dofinansowania na prawo jazdy PFRON?
Pomoc nie przysługuje osobom:
- które mają zaległości wobec PFRON lub realizatora programu,
- które nie spełniają choćby jednego z kryteriów,
- które nie ukończyły 16 lat lub przekroczyły wiek emerytalny.
Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie prawa jazdy PFRON 2025?
Wniosek o dofinansowanie prawa jazdy 2025 możesz złożyć przez System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie PFRON lub tradycyjnie – w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR). Do wniosku należy dołączyć:
- orzeczenie o niepełnosprawności,
- dokument potwierdzający opiekę prawną (jeśli dotyczy),
- zaświadczenie od lekarza (jeśli wymagane),
- opcjonalnie: ofertę kursu i inne dokumenty.
Ważne! Jeśli wniosek składasz elektronicznie musisz zeskanować wszystkie dokumenty, aby dołączyć je do wniosku.
Kiedy złożyć wniosek o dofinansowanie prawa jazdy PFRON 2025?
Nabór wniosków trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2025 roku. Nie zwlekaj – liczba miejsc w programie może być ograniczona!
Ile wynosi dofinansowanie do prawa jazdy PFRON 2025?
Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą:
- 2 426 zł – kurs i egzamin kat. B,
- 4 043 zł – kurs i egzamin innych kategorii,
- 924 zł – zakwaterowanie, dojazdy i wyżywienie poza miejscem zamieszkania,
- 578 zł – tłumacz migowy (dla osób z niedosłuchem).
Wymagany jest udział własny - co najmniej 10% kosztów kursu.
Jak często można skorzystać z dofinansowania?
Pomoc na kurs PFRONprawa jazdy można otrzymać raz na 3 lata. Wyjątkiem są sytuacje pogorszenia stanu zdrowia, które uniemożliwiają dalsze korzystanie z dotychczasowego prawa jazdy.
Dofinansowanie do prawa jazdy z urzędu pracy 2025 – na czym polega?
Jeśli jesteś osobą bezrobotną i zarejestrowaną w urzędzie pracy, również możesz skorzystać z dofinansowania do kursu prawa jazdy. Urząd może pokryć nawet 100% kosztów szkolenia, jeśli uzyskanie uprawnień zwiększy szanse na zatrudnienie. Dowiedz się, na czym polega dofinansowanie do prawa jazdy z urzędu pracy w 2025 roku i jak złożyć wniosek.
Dla kogo dofinansowanie do prawa jazdy z urzędu pracy?
Dofinansowanie przysługuje osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w urzędzie pracy. Ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie dzięki uzyskaniu prawa jazdy (np. kat. B, C, C+E).
Ważny warunek! Kurs musi być uzasadniony w kontekście znalezienia pracy – np. pracodawca deklaruje zatrudnienie po zdobyciu prawa jazdy.
Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy 2025?
Wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy składa się w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy.
Ile można dostać na prawo jazdy z urzędu pracy w 2025 roku?
Wysokość dofinansowania z urzędu pracy zależy od formy pomocy i decyzji danego powiatowego urzędu pracy (PUP), ale w większości przypadków można otrzymać:
- pełne pokrycie kosztów kursu prawa jazdy – najczęściej kategorii B, C, C+E, a czasem D (jeśli uzasadnione zawodowo),
- opłacenie egzaminów państwowych (teoretycznego i praktycznego),
- zwrot kosztów badań lekarskich i psychologicznych, jeśli są wymagane do kursu,
- ubezpieczenie NNW w trakcie szkolenia,
- czasem także zwrot kosztów dojazdu na szkolenie lub zakwaterowania, jeśli odbywa się ono poza miejscem zamieszkania.
Przykładowe kwoty w 2025 roku (na podstawie ofert PUP):
- kat. B – do ok. 3 000–4 000 zł
- kat. C, C+E, D – nawet do 6 000–10 000 zł, jeśli kurs obejmuje kwalifikację wstępną (np. przewóz rzeczy/osób)
Forma finansowania:
- Szkolenie indywidualne – kurs opłacany bezpośrednio przez urząd pracy po złożeniu wniosku i uzasadnieniu potrzeby zdobycia prawa jazdy (np. planowana oferta pracy).
- Bon szkoleniowy – dotyczy głównie osób do 30. roku życia, daje większą elastyczność w wyborze szkoły jazdy, ale maksymalna wartość bonu określana jest przez PUP (zazwyczaj do 5 000 zł).