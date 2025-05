Ta renta z ZUS przysługuje z powodu depresji, pasożytów i chorób skóry. Jakie jeszcze schorzenia uprawniają do prawie 1900 zł miesięcznie?

Zgodnie z tradycyjną, coroczną waloryzacją świadczeń, od 1 marca 2025 roku wzrosły kwoty rent z tytułu niezdolności do pracy. Osoby całkowicie niezdolne do pracy otrzymują obecnie 1878,91 zł brutto miesięcznie, natomiast te z częściową niezdolnością – 1409,18 zł brutto.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy, konieczne jest spełnienie trzech kryteriów: stwierdzenie niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika ZUS, udokumentowanie wymaganego dla danego wieku okresu składkowego oraz powstanie tej niezdolności nie później niż 18 miesięcy po ustaniu okresów składkowych i nieskładkowych. Jednak, osoby ubezpieczone z długim stażem opłacania składek (minimum 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn), których niezdolność wynika z wypadku w drodze do lub z pracy, są zwolnione ze spełnienia warunków dotyczących stażu i terminu powstania niezdolności.

Częściowa niezdolność do pracy a całkowita niezdolność do pracy

W kontekście świadczeń rozróżnia się częściową niezdolność do pracy (znaczne ograniczenie możliwości wykonywania pracy w ramach posiadanych kwalifikacji) oraz całkowitą niezdolność do pracy (brak zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy). Zgodnie z informacją z portalu, w przypadku tej drugiej przysługuje renta. O stopniu i trwałości niezdolności orzeka lekarz orzecznik ZUS, biorąc pod uwagę moment jej powstania, trwałość, potrzebę opieki innych osób (niezdolność do samodzielnej egzystencji) oraz szanse na powrót do pracy poprzez przekwalifikowanie. Okres orzeczonej niezdolności zazwyczaj nie przekracza 5 lat, chyba że rokowania medyczne wskazują na brak możliwości poprawy stanu zdrowia ubezpieczonego.

Renta z tytułu niezdolności do pracy - jakie schorzenia?

Według informacji podanych przez portal Rynek Zdrowia, świadczenie rentowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) najczęściej przyznawane jest w przypadku schorzeń z poniższych grup:

Dolegliwości dotyczące układu krążenia.

Choroby układu nerwowego.

Problemy z układem oddechowym.

Schorzenia narządu wzroku.

Zaburzenia psychiczne i behawioralne, w tym takie jak schizofrenia czy depresja.

Nowotwory złośliwe o podłożu związanym z wykonywaną pracą.

Choroby skóry.

Przewlekłe schorzenia narządu ruchu.

Choroby wywołane przez czynniki zakaźne i pasożytnicze.

Choroby dotyczące układu kostno-stawowego, mięśniowego oraz tkanki łącznej.

Dodatkowo, do chorób uprawniających do renty zaliczają się także choroby zawodowe. Wśród najczęściej rozpoznawanych chorób zawodowych wymienia się:

Pylicę płuc.

Choroby o charakterze zakaźnym.

Uszkodzenia narządu głosu.

Niedosłuch.

Choroby obwodowego układu nerwowego.

Przewlekłe schorzenia układu ruchu.

Choroby dermatologiczne (skóry).

Nowotwory złośliwe.

Jak wynika z analiz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca także znaczące kwoty w ramach rent związanych ze skutkami uzależnienia od alkoholu. Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy może zostać przyznane osobie uzależnionej, jednak nie ze względu na samo uzależnienie, lecz na jego medyczne następstwa. Obejmują one schorzenia takie jak marskość wątroby, encefalopatia czy uszkodzenia układu nerwowego. Kluczowe jest, aby lekarz orzecznik ZUS stwierdził, że te skutki prowadzą do trwałej lub długotrwałej niezdolności do wykonywania pracy. Dodatkowym warunkiem jest spełnienie wymogów dotyczących wymaganego stażu ubezpieczeniowego.