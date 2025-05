Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej wynika, że liczba uprawnionych do tego dodatku maleje z roku na rok, co sprawia, że świadczenie to pozostaje mało znane w szerokiej opinii publicznej. Komu przysługuje 522 zł miesięcznie z ZUS lub KRUS? Sprawdź, czy należy się on Tobie lub komuś z Twojej rodziny.

Większość emerytów zna podstawowy dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS – od 1 marca 2025 roku jego wysokość wynosi 348,22 zł miesięcznie (więcej na ten temat przeczytasz w artykule: ZUS wypłaca 348,22 zł miesięcznie. Dwie grupy dostają pieniądze, ale tylko jedna musi złożyć wniosek). Ale istnieje mniej znana forma tego świadczenia, która zapewnia znacznie wyższą kwotę: aż 522,33 zł. Mimo że przysługuje ona tylko wybranym, wiele osób nie ma pojęcia, że w ogóle istnieje.

Tym dodatkiem jest specjalna forma wsparcia dla inwalidów wojennych – szczególna kategoria świadczeniobiorców, która obejmuje m.in. żołnierzy z czasów II wojny światowej, ale także tych, którzy odnieśli trwały uszczerbek na zdrowiu w czasie służby wojskowej. Choć wypłacany przez ZUS, nie jest przyznawany automatycznie każdemu.

Podwyższony dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom uznanym za inwalidów wojennych, którzy zostali zakwalifikowani jako całkowicie niezdolni do pracy i do samodzielnej egzystencji. W praktyce oznacza to, że muszą spełnić jednocześnie dwa warunki:

mieć status inwalidy wojennego (zgodnie z ustawą z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – Dz.U. 2022 poz. 2096, art. 6 i 7),

(zgodnie z ustawą z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin – Dz.U. 2022 poz. 2096, art. 6 i 7), posiadać aktualne orzeczenie lekarza ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Kim jest inwalida wojenny? Definicja ustawowa

Zgodnie z art. 6 ustawy z 29 maja 1974 r. (Dz.U. 2022 poz. 2096), za inwalidę wojennego uznaje się:

I. Żołnierza, który:

stał się częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy w związku z działaniami wojennymi lub o charakterze wojennym w czasie:

pełnienia służby w okresie wojny 1939–1945 w Wojsku Polskim,

służby w polskich formacjach wojskowych przy armiach sojuszniczych,

działalności w oddziałach ruchu oporu lub partyzanckich prowadzących walkę z okupantem na terytorium Polski,

udziału w walkach z UPA oraz grupami Wehrwolfu,

ma obywatelstwo polskie i został ranny lub stał się niezdolny do pracy w związku z działaniami wojennymi w okresie wojny 1939–1945, pełniąc służbę w Armii ZSRR lub armiach sojuszniczych, a także w oddziałach antyfaszystowskich za granicą.

II. Osobę posiadającą obywatelstwo polskie, która:

stała się częściowo lub całkowicie niezdolna do pracy w wyniku zranienia lub kontuzji odniesionej w związku z:

pełnieniem służby w wojskowych oddziałach ludowych w Hiszpanii,

internowaniem po tej służbie,

udziałem w obronie Poczty Gdańskiej (wrzesień 1939) i walkach o Cytadelę Poznańską (luty 1945),

udziałem w konwojach jako członek załóg statków handlowych,

powstaniem wielkopolskim lub powstaniami śląskimi,

rozminowywaniem kraju podczas służby w PRL po wojnie.

Pamiętajmy, że inwalida wojenny to nie to samo, co inwalida wojskowy. Inwalida wojskowy to żołnierz (także niezawodowy), który uległ wypadkowi lub zachorował podczas odbywania służby wojskowej w czasie pokoju.

Osoby, które nie ukończyły 75 lat, a chcą uzyskać wyższy dodatek pielęgnacyjny, muszą:

Posiadać status inwalidy wojennego – potwierdzony dokumentacją.

– potwierdzony dokumentacją. Uzyskać orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji .

. Złożyć wniosek w ZUS – osobiście, przez pełnomocnika, pocztą lub w konsulacie za granicą.

Warto wiedzieć, że osoby przebywające w zakładzie opiekuńczym (ZOL/ZPO) nie mają prawa do dodatku, chyba że przebywają poza placówką przez co najmniej dwa tygodnie w miesiącu (art. 75 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS – Dz.U. 2022 poz. 504).

Co zrobić, gdy ZUS odmówi dodatku pielęgnacyjnego?

Jeśli ZUS odmówi przyznania dodatku pielęgnacyjnego dla inwalidy wojennego, przysługują dwa tryby odwoławcze:

w przypadku decyzji lekarza orzecznika – można wnieść odwołanie do komisji lekarskiej ZUS w ciągu 14 dni;

w przypadku decyzji ZUS – przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.

Nie. Dodatek pielęgnacyjny – zarówno w wersji podstawowej, jak i podwyższonej – nie podlega opodatkowaniu ani składkom zdrowotnym. Jest to kwota netto wypłacana w całości co miesiąc, razem z rentą lub emeryturą.

Jakie jeszcze dodatki z ZUS warto znać?

Dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością lub niskimi dochodami możliwe są inne formy wsparcia:

dodatek kombatancki (286,07 zł),

ryczałt energetyczny (przy niskich dochodach) - więcej na ten temat przeczytasz w artykule: ZUS daje 312,71 zł na prąd. Dodatek bez względu na dochód – jak złożyć wniosek?

dodatek osłonowy (np. na pokrycie wzrostu cen żywności i energii).

Więcej informacji o aktualnych dodatkach i progach dochodowych znajduje się na stronie ZUS: zus.pl