W obliczu rosnących kosztów utrzymania mieszkania wiele osób ma problem z regularnym opłacaniem czynszu. Rządowy program dodatku mieszkaniowego to pomoc finansowa nawet do 380 zł miesięcznie. W artykule wyjaśniamy, komu przysługuje dodatek, jak go obliczyć, jak złożyć wniosek oraz jakie dokumenty są wymagane. Przedstawiamy też nowe limity dochodowe i powierzchniowe obowiązujące od 2025 roku.

Dodatek mieszkaniowy to forma wsparcia finansowego przewidziana dla osób, które mają trudności z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania mieszkania. W 2025 roku obowiązują trzy główne warunki uprawniające do otrzymania dopłaty:

Dochód : Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć:

: Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy nie może przekroczyć: 3272,69 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

dla osoby samotnie gospodarującej, 2454,52 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Prawo do lokalu : Trzeba posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (np. umowa najmu, akt własności, spółdzielcze prawo do lokalu). Wyjątkowo dopuszcza się sytuacje, gdy osoba oczekuje na przydział lokalu socjalnego lub zamiennego z prawomocnym orzeczeniem sądu.

: Trzeba posiadać tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (np. umowa najmu, akt własności, spółdzielcze prawo do lokalu). Wyjątkowo dopuszcza się sytuacje, gdy osoba oczekuje na przydział lokalu socjalnego lub zamiennego z prawomocnym orzeczeniem sądu. Powierzchnia mieszkania: Powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać normatywnej o więcej niż 30% (lub 50% w określonych przypadkach). Normatywna powierzchnia wzrasta o 15 m², jeśli mieszka tam osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku lub potrzebująca osobnego pokoju.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od wielu czynników, w tym od kosztów utrzymania mieszkania oraz dochodów gospodarstwa domowego. Minimalna kwota świadczenia to 40,91 zł (0,5% przeciętnego wynagrodzenia). Maksymalne stawki wynoszą:

15% dochodów dla gospodarstw jednoosobowych,

12% dla gospodarstw 2-4 osobowych,

10% dla gospodarstw 5-osobowych i większych.

Aby samodzielnie obliczyć przysługujący dodatek:

Zsumuj wszystkie koszty utrzymania mieszkania (czynsz, media itp.).

Podziel przez powierzchnię mieszkania, aby poznać koszt za 1 m².

Pomnóż przez normatywną powierzchnię mieszkania.

Od wyniku odejmij odpowiedni procent dochodów gospodarstwa.

Rodzina Malinowskich składa się z trzech osób i mieszka w 60-metrowym mieszkaniu. Miesięczne koszty utrzymania (czynsz, woda, prąd, śmieci, ogrzewanie) wynoszą 1500 zł.

Koszt za 1 m²: 1500 zł / 60 m² = 25 zł/m²

Normatywna powierzchnia dla 3 osób to 50 m²

Koszt normatywny: 25 zł x 50 m² = 1250 zł

Średni miesięczny dochód całej rodziny: 5800 zł (czyli 1933 zł na osobę – mieści się w limicie)

Od normatywnych kosztów odejmujemy 12% dochodu: 12% x 5800 zł = 696 zł

Dodatek mieszkaniowy: 1250 zł - 696 zł = 554 zł, ale zgodnie z przepisami nie może on przekroczyć maksymalnej kwoty 380 zł miesięcznie. W praktyce rodzina otrzyma więc 380 zł miesięcznie dopłaty do czynszu.

Wniosek o dodatek składa się w urzędzie miasta, gminy lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej (MOPS/GOPS). Dokumenty można złożyć:

osobiście,

przez pocztę,

przez pełnomocnika.

Wniosek powinien zawierać:

deklarację o dochodach wszystkich domowników,

dokumenty potwierdzające koszty utrzymania lokalu (rachunki, faktury),

dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,

oświadczenie o powierzchni użytkowej.

Decyzja administracyjna powinna zostać wydana w ciągu 30 dni. Dodatek wypłacany jest co miesiąc przez maksymalnie 6 miesięcy, pod warunkiem regularnych opłat czynszowych. W razie powstania zadłużenia wypłata zostaje zawieszona.

Kto nie otrzyma dodatku do czynszu?

Nie wszyscy mogą liczyć na dopłatę do czynszu, nawet jeśli mają niskie dochody. Dodatku mieszkaniowego nie otrzymają osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobowe utrzymanie, takich jak:

domy pomocy społecznej,

zakłady karne,

schroniska dla nieletnich,

zakłady poprawcze,

szkoły z internatem,

młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Również osoby, które nie spełnią przynajmniej jednego z trzech głównych kryteriów (dochód, prawo do lokalu, powierzchnia) otrzymają decyzję odmowną.

Nowości i zmiany w przepisach od 2025

Wprowadzone w 2025 roku zmiany w dodatku mieszkaniowym dotyczą przede wszystkim:

aktualizacji limitów dochodowych,

ujednolicenia zasad wyliczania powierzchni normatywnej,

możliwości łatwiejszego dostępu do dodatku dla osób w trakcie oczekiwania na lokal socjalny.

Zgodnie z art. 2 i 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2023 poz. 1331), prawo do dodatku mają osoby spełniające kryteria dochodowe i lokalowe.

Dodatki pokrewne: Zasiłek celowy i energia elektryczna

Oprócz dodatku mieszkaniowego, można ubiegać się o:

zasiłek celowy na pokrycie opłat mieszkaniowych (na podstawie ustawy o pomocy społecznej),

na pokrycie opłat mieszkaniowych (na podstawie ustawy o pomocy społecznej), dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (zgodnie z art. 5c ustawy Prawo energetyczne).

Szczegółowe informacje i formularze znajdują się na stronach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz ZUS.