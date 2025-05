Dla kogo dofinansowanie okularów lub soczewek na NFZ?

Osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) mają prawo dofinansowania do okularów korekcyjnych. Aby je otrzymać, lekarz współpracujący z NFZ musi stwierdzić wadę wzroku wymagającą korekcji okularowej i wystawić na nie receptę. Wizyta u lekarza musi odbyć się w ramach NFZ, a nie prywatnie.

Aby skorzystać z dofinansowania do okularów lub soczewek, pacjent musi najpierw udać się do lekarza, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Lekarz ten, po przeprowadzeniu badania, wystawi receptę. Następnie z tą receptą należy udać się do optyka, który również ma podpisaną umowę z NFZ. Tylko w takim przypadku pacjent będzie mógł skorzystać z dofinansowania.

Ile wynosi dofinansowanie na zakup okularów lub soczewek z NFZ?

Dofinansowanie do okularów korekcyjnych z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w 2025 roku zależy od wieku oraz wady wzroku. Oto kwoty dofinansowania:

50 zł do soczewek okularowych korekcyjnych do dali - dla dzieci (nie częściej niż raz na 6 miesięcy) i dorosłych (nie częściej niż raz na 2 lata) z wadą wzroku wymagającą korekcji sfery do ± 6,00 dptr i cylindra do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

100 zł do soczewek okularowych korekcyjnych do dali - dla dzieci (nie częściej niż raz na 6 miesięcy) i dorosłych (nie częściej niż raz na 2 lata) z wadą wzroku, która wymaga korekcji sfery od ± 6,25 dptr i cylindra od 0,00 dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

700 zł do soczewek okularowych korekcyjnych do dali - dla dzieci (nie częściej niż raz na 6 miesięcy) i dorosłych (nie częściej niż raz na 2 lata) z wadą wzroku wymagającą korekcji sfery od ± 10,00 dptr i cylindra od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną.

Warto pamiętać, że dofinansowanie z NFZ dotyczy tylko soczewek okularowych, a nie oprawek.

Dofinansowanie do soczewek kontaktowych i protez oka z NFZ

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) istnieją różne formy dofinansowania do zakupu soczewek kontaktowych i protez oka. Dofinansowanie do soczewek kontaktowych:

Soczewki twarde, hybrydowe lub miniskleralne: Przysługuje dzieciom i dorosłym z wadami wzroku takimi jak stożek rogówki, anizometropia powyżej 5 dptr oraz afakia. Dofinansowanie wynosi 600 zł i przysługuje raz na rok. Soczewki miękkie: Przysługuje dzieciom i dorosłym z wadami wzroku takimi jak stożek rogówki, anizometropia powyżej 4 dptr oraz afakia. Dofinansowanie wynosi 150 zł i przysługuje raz na rok.

Z kolei dofinansowanie do protez oka przysługuje dzieciom i dorosłym, którzy nie mają gałki ocznej. Kwota dofinansowania wynosi 700 zł. Dofinansowanie przysługuje raz na 5 lat w przypadku osób dorosłych, natomiast u dzieci zależy to od wskazań medycznych.

Jak otrzymać dofinansowanie do okularów od pracodawcy?

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mają prawo do dofinansowania do okularów od swojego pracodawcy, jeżeli lekarz medycyny pracy stwierdzi, że ich praca wymaga noszenia takich okularów. Oznacza to, że jeśli pracownik musi nosić okulary korekcyjne podczas pracy, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów ich zakupu lub częściowego dofinansowania.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korekcyjne tylko tym pracownikom, którzy spędzają przed monitorem ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie. Pracownicy ci mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu okularów lub szkieł korygujących wzrok. Przepisy nie regulują jednak częstotliwości ani wysokości takiego dofinansowania. Z tego powodu pracodawcy samodzielnie ustalają zasady dotyczące tych kwestii, najczęściej poprzez wewnętrzne regulaminy.

Najczęściej spotykaną praktyką jest dofinansowanie do okularów co 2-3 lata, choć może się zdarzyć, że pracodawca zrobi to częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wysokość dofinansowania również jest ustalana indywidualnie i może pokrywać od 50 proc. do 100 proc. kosztów poniesionych na zakup okularów.

Aby skorzystać z dofinansowania, pracownik powinien udać się na badania okulistyczne, a następnie przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność noszenia okularów korekcyjnych podczas pracy przy monitorze. Po zakupie okularów należy złożyć wniosek o dofinansowanie, dołączając do niego fakturę zakupu.