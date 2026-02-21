Świadczenie kompensacyjne z ZUS

Świadczenie kompensacyjne to dodatek do emerytury lub renty, który przysługuje osobom, które pracowały w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia przez określony czas. Celem tego świadczenia jest złagodzenie negatywnych skutków pracy w takich warunkach.

Kto może otrzymać świadczenie kompensacyjne?

Aby otrzymać świadczenie kompensacyjne, należy spełnić kilka warunków, m.in.:

Pracować w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia przez określony czas (zgodnie z wykazem prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze).

Osiągnąć określony wiek (niższy niż wiek emerytalny).

Spełniać inne warunki określone w przepisach.

O nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą ubiegać się nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy, którzy spełniają łącznie trzy warunki:

Wiek: Ukończone 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni). Staż pracy: Co najmniej 30 lat stażu pracy, w tym minimum 20 lat w tzw. pracy nauczycielskiej (w wymiarze co najmniej 1/2 etatu). Rozwiązanie stosunku pracy: Rozwiązanie stosunku pracy na swój wniosek.

Świadczenie to jest formą wsparcia dla nauczycieli, którzy z różnych przyczyn chcą zakończyć pracę przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Jak ubiegać się o świadczenie kompensacyjne?

Aby ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z dokumentami potwierdzającymi pracę w trudnych warunkach lub na stanowiskach szkodliwych dla zdrowia. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych nie wcześniej niż 30 dni przed spełnieniem warunków do jego uzyskania lub planowanym dniem przejścia na to świadczenie. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okres pracy jako nauczyciel, okresy pracy w innych miejscach (np. prowadzenie działalności, służba wojskowa, urlop wychowawczy, nauka), dokumenty potwierdzające wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 roku oraz informację o okresach składkowych i nieskładkowych.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli jest obliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie zwaloryzowanych składek emerytalnych i kapitału początkowego, podzielonych przez średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. W przypadku członków Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) składki są dodatkowo mnożone przez wskaźnik korygujący. Wysokość świadczenia nie może być niższa od minimalnej emerytury, a jego średnia wysokość w wybranych miesiącach 2024 roku kształtowała się następująco:

styczeń: 3557 zł,

czerwiec: 3986 zł,

październik: 4329 zł,

listopad: 4123 zł,

grudzień: 4054 zł.

W lutym 2025 roku średnia wysokość świadczenia kompensacyjnego wynosiła 3981,54 zł. W marcu z kolei średnia kwota wzrosła do 4208,62 zł. Z kolei na początku 2026 roku wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego kształtuje się na poziomie ponad 4500 zł miesięcznie.

W przypadku podjęcia pracy nauczycielskiej po przyznaniu świadczenia kompensacyjnego, jego wypłata zostaje wstrzymana, niezależnie od wymiaru pracy i wysokości zarobków. Natomiast podjęcie innego rodzaju zatrudnienia skutkuje zmniejszeniem wysokości świadczenia na zasadach dotyczących emerytur i rent.