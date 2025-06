Kolejny kraj może wejść do strefy euro. Jest zgoda KE

Bułgaria spełniła tzw. kryteria konwergencji, a to oznacza, że od 1 stycznia 2026 roku kraj może wstąpić do strefy euro - poinformowała w środę Komisja Europejska. Jeśli to nastąpi, to Bułgaria zostanie 21. krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym obowiązuje wspólna waluta.