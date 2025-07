Dofinansowanie do ROD w 2025 roku. Nawet 50 tys. zł dopłaty. Dla kogo? Jakie warunki trzeba spełnić?

Na fali rosnącego zainteresowania Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi (ROD), które przeżywają swój renesans, polskie samorządy zaczynają dostrzegać potrzebę wspierania ich rozwoju. Kraków jest jednym z miast przodujących w tej dziedzinie, inicjując specjalny program dotacji dla lokalnych stowarzyszeń ogrodowych.

Czym są ROD?

ROD to skrót od Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Są to wydzielone obszary gruntu, służące do rekreacji i uprawy roślin, na których działkowcy mogą spędzać czas na świeżym powietrzu i prowadzić uprawy.

Krakowski program wsparcia dla Rodzinnych Ogródków Działkowych. Kto jest beneficjentem programu?

Program dotacji został precyzyjnie zaadresowany. Wsparcie finansowe mogą otrzymać wyłącznie stowarzyszenia ogrodowe, które zarządzają Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi na terenie Krakowa. Kluczowe jest zastrzeżenie, że fundusze są przeznaczone na inwestycje w częściach wspólnych ogrodów. Oznacza to, że indywidualni działkowcy nie mogą ubiegać się o środki na modernizację swoich prywatnych parceli.

Na co można przeznaczyć otrzymane środki?

Katalog możliwych do sfinansowania inwestycji jest szeroki i ma na celu podniesienie standardu oraz funkcjonalności całych kompleksów ogrodowych. Dofinansowanie można wykorzystać na realizację następujących zadań:

Infrastruktura drogowa: Budowa, remont lub modernizacja alejek i ścieżek na terenie ogrodu.

Bezpieczeństwo i granice: Renowacja lub postawienie nowego ogrodzenia zewnętrznego.

Infrastruktura społeczna: Modernizacja istniejącej świetlicy lub domu działkowca.

Rekreacja: Tworzenie placów zabaw dla dzieci, budowa boisk sportowych lub montaż siłowni plenerowych.

Udogodnienia techniczne: Instalacja oświetlenia na terenie ogrodu lub wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego.

Mała architektura: Budowa ogólnodostępnej altany ogrodowej.

Wysokość i warunki dofinansowania do ROD

Urząd Miasta Krakowa oferuje bardzo korzystne warunki finansowe. Dotacja może pokryć do 70 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych modernizacji. Istnieje jednak górny limit wsparcia, który wynosi 50 000 zł na jedno stowarzyszenie. W praktyce, aby uzyskać maksymalną kwotę dotacji, wartość całego projektu musi wynosić co najmniej około 71 000 zł.

Procedura i terminy składania wniosków

Proces aplikacyjny wymaga złożenia wniosku w formie papierowej wraz z kompletem załączników.

Termin naboru: Wnioski przyjmowane są w ściśle określonym terminie, od 3 do 18 lipca 2025 roku.

Miejsca składania dokumentów: Osobiście w dowolnej siedzibie Urzędu Miasta Krakowa oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców (POM); w Krakowskim Centrum Doradztwa Energetycznego, które jest czynne od poniedziałku do środy w godzinach 7:40-15:30, w czwartki 8:00-15:30, a w piątki 7:30-15:30; za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając dokumenty na adres Wydziału Środowiska, Klimatu i Powietrza UMK.

Ogólnopolski kontekst rynku i popularności ROD

Inicjatywa Krakowa wpisuje się w ogólnokrajowy trend. Popularność ogródków działkowych jest ogromna, co ma swoje odzwierciedlenie w statystykach i cenach. W całej Polsce funkcjonuje około 4,6 tysiąca Rodzinnych Ogródków Działkowych, które łącznie obejmują ponad 900 tysięcy działek. Polski Związek Działkowców szacuje, że z tej formy rekreacji korzystają ponad 4 miliony Polaków. Największe skupiska działek znajdują się w Warszawie (27 tys.) i Poznaniu (23 tys.).

Popyt znacząco przewyższa podaż. Na portalach ogłoszeniowych dostępnych jest zaledwie około 6 tysięcy ofert sprzedaży, co świadczy o niewielkiej rotacji. Tak duże zainteresowanie wywindowało ceny – w ciągu ostatnich trzech lat wzrosły one średnio o blisko 30 proc. Najwyższe ceny osiągają działki w Krakowie i Poznaniu, gdzie mediana cenowa za parcelę przekracza już 70 tysięcy złotych.