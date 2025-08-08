Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2025 roku, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3287 zł miesięcznie. Jest przeznaczone dla osób opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jeśli ktoś sprawuje opiekę nad więcej niż jedną taką osobą, kwota świadczenia zwiększa się o 100 proc. za każde kolejne dziecko. Co ważne, nowe przepisy pozwalają na łączenie opieki z pracą zarobkową, a dochód opiekuna nie ma wpływu na przyznanie świadczenia.

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?

W 2025 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie. Jest to kwota po waloryzacji obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku, powiązana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne i jakie warunki trzeba spełnić?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 18. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz spełniającym odpowiednie kryteria opieki. W przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością, świadczenie zwiększa się o 100 proc. na każdą kolejną osobę, jeśli opiekun złoży stosowny wniosek. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje więc szerokiemu gronu osób, w tym:

rodzicom, małżonkom oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,

opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, dziecko musi posiadać:

ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej opieki oraz współudziału opiekuna w jego leczeniu i rehabilitacji,

lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego

Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego są realizowane co miesiąc, zazwyczaj 15. dnia miesiąca. W sierpniu 2025 roku, ze względu na święto, pieniądze zostaną wypłacone dzień wcześniej, czyli 14 sierpnia.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne przyjmują wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, a zadanie to najczęściej realizują ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych. Wniosek można złożyć: tradycyjnie, w formie papierowej, elektronicznie, za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Podstawowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku

Podstawowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku to: