- Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
- Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?
- Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne i jakie warunki trzeba spełnić?
- Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego
- Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
- Podstawowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku
Nowe zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego
Od 1 stycznia 2025 roku, świadczenie pielęgnacyjne wynosi 3287 zł miesięcznie. Jest przeznaczone dla osób opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jeśli ktoś sprawuje opiekę nad więcej niż jedną taką osobą, kwota świadczenia zwiększa się o 100 proc. za każde kolejne dziecko. Co ważne, nowe przepisy pozwalają na łączenie opieki z pracą zarobkową, a dochód opiekuna nie ma wpływu na przyznanie świadczenia.
Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne w 2025 roku?
W 2025 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 3287 zł miesięcznie. Jest to kwota po waloryzacji obowiązującej od 1 stycznia 2025 roku, powiązana ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Kto może ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne i jakie warunki trzeba spełnić?
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 18. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz spełniającym odpowiednie kryteria opieki. W przypadku opieki nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością, świadczenie zwiększa się o 100 proc. na każdą kolejną osobę, jeśli opiekun złoży stosowny wniosek. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje więc szerokiemu gronu osób, w tym:
- rodzicom, małżonkom oraz innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny,
- opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
- dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych lub interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.
Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, dziecko musi posiadać:
- ważne orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem na konieczność stałej opieki oraz współudziału opiekuna w jego leczeniu i rehabilitacji,
- lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego
Wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego są realizowane co miesiąc, zazwyczaj 15. dnia miesiąca. W sierpniu 2025 roku, ze względu na święto, pieniądze zostaną wypłacone dzień wcześniej, czyli 14 sierpnia.
Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?
Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne przyjmują wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, a zadanie to najczęściej realizują ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych. Wniosek można złożyć: tradycyjnie, w formie papierowej, elektronicznie, za pośrednictwem portalu Emp@tia.
Podstawowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku
Podstawowe zasady świadczenia pielęgnacyjnego w 2025 roku to:
- Kwota świadczenia: 3287 zł brutto miesięcznie (waloryzowana corocznie).
- Waloryzacja: Wynika ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia (w 2025 minimalne wynagrodzenie wzrosło do 4666 zł).
- Osoby uprawnione: Rodzice, opiekunowie faktyczni, rodziny zastępcze, dyrektorzy placówek opiekuńczych, które opiekują się dzieckiem lub osobą niepełnosprawną do 18. roku życia z odpowiednim orzeczeniem.
- Możliwość pracy: Od 2024 roku można łączyć pobieranie świadczenia z aktywnością zawodową bez utraty prawa do świadczenia.
- Podwyższenie świadczenia: Jeśli opieka jest sprawowana nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną do 18 lat, świadczenie można podwyższyć o 100 proc. na kolejną osobę po złożeniu wniosku.
- Brak kryterium dochodowego: Dochód opiekuna nie wpływa na prawo do świadczenia.
- Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane przez Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i służy finansowemu wsparciu opiekunów osób niepełnosprawnych.