MOPS a emerytura. Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury? Czy zasiłek stały z MOPS liczy się do lat pracy?

Zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) to świadczenie pieniężne przeznaczone dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekracza ustalonego kryterium dochodowego. W 2025 roku minimalna kwota zasiłku stałego to 100 zł, a maksymalna 1229 zł. Kto może otrzymać zasiłek stały z MOPS?

Reklama

Osoby pełnoletnie, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Osoby samotnie gospodarujące lub w rodzinie, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego dla danej sytuacji (osobno dla osoby samotnie gospodarującej i osoby w rodzinie).

Osoby, które spełniają kryteria dochodowe i niezdolność do pracy została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

Reklama

Zasiłek stały z MOPS jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa i wysokości emerytury, ale nie powoduje automatycznego opłacania składek emerytalno-rentowych ani nie jest traktowany jako okres składkowy w ZUS. Osoby pobierające zasiłek stały nie mogą jednocześnie pobierać renty socjalnej ani emerytury - jeśli nabywają prawo do emerytury, zasiłek stały przestaje przysługiwać. Warto skonsultować się z ZUS i MOPS, aby dokładnie ustalić, jak pobieranie zasiłku stałego wpłynie na przyszłe świadczenia emerytalne w konkretnym przypadku.

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do lat pracy?

Nie, okres pobierania zasiłku stałego z MOPS nie wlicza się do stażu pracy. Zasiłek stały jest świadczeniem pomocowym, a nie wynagrodzeniem za pracę. Dlatego nie wpływa na wysokość stażu, który jest liczony od czasu, kiedy osoba pracowała na podstawie umowy o pracę lub innej formy zatrudnienia. Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej, a nie wynagrodzeniem za pracę, dlatego nie jest wliczany do okresów składkowych.

Czy zasiłek stały z MOPS liczy się do emerytury?

Tak, zasiłek stały z MOPS jest brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości emerytury, ale nie jest wliczany do okresu składkowego, który jest brany pod uwagę przy obliczaniu stażu pracy i nabywaniu uprawnień emerytalnych.Przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) bierze pod uwagę różne okresy, w tym czas pobierania zasiłków i innych świadczeń, co może wpływać na wysokość świadczenia emerytalnego.

Mimo to fakt pobierania zasiłku stałego może być brany pod uwagę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w procesie ustalania prawa do emerytury lub renty. W praktyce oznacza to, że ZUS jest informowany o pobieraniu przez osobę ubiegającą się o świadczenie emerytalno-rentowe innych świadczeń z systemów zabezpieczenia społecznego.

Należy również mieć na uwadze, że w przypadku przyznania emerytury lub renty za okres, za który osoba pobierała zasiłek stały, może dojść do sytuacji, w której ZUS dokona potrącenia wypłaconych wcześniej kwot zasiłku stałego z przysługującego świadczenia emerytalno-rentowego. Jest to mechanizm mający na celu uniknięcie podwójnego świadczenia za ten sam okres.

Podsumowując, zasiłek stały z MOPS nie zwiększa bezpośrednio przyszłej emerytury poprzez budowanie kapitału emerytalnego czy wpływ na staż pracy uwzględniany do wyliczenia świadczenia. Jest to forma wsparcia socjalnego, która ma na celu zapewnienie minimum egzystencji osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb życiowych.

Zasiłek stały z MOPS a składka na ubezpieczenie zdrowotne

System emerytalny w Polsce opiera się na zgromadzonych składkach (dla osób urodzonych po 1948 roku) oraz na okresach składkowych i nieskładkowych, a także na kapitale początkowym (dla osób pracujących przed 1999 rokiem). Podstawa wymiaru emerytury jest ustalana przede wszystkim na podstawie wysokość zarobków, od których odprowadzano składki. Za osoby pobierające zasiłek stały odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla osoby otrzymującej zasiłek stały wynosi 9 proc. podstawy wymiaru składki, stanowiącej kwotę przyznanego zasiłku stałego.

Podsumowując, zasiłek stały wypłacany przez MOPS jest świadczeniem z pomocy społecznej i nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Od zasiłku stałego odprowadzana jest jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Zasiłek stały z MOPS nie jest podstawą do opłacania składek emerytalno-rentowych