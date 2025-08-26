Ceny ropy spadają w Nowym Jorku i Londynie

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na X kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 64,49 USD, niżej o 0,48 proc.

Brent na ICE na X jest wyceniana po 68,51 USD za baryłkę, w dół o 0,42 proc.

Trump usuwa Lisę Cook z Fed

Inwestorzy oceniają zawirowania związane z amerykańską Rezerwą Federalną po tym, jak prezydent USA Donald Trump ogłosił w poniedziałek decyzję o usunięciu Lisy Cook z Rady Gubernatorów Fed, powołując się na zarzuty fałszowania dokumentów w celu uzyskania korzystnych warunków kredytu hipotecznego.

Według Donalda Trumpa, oskarżenia kompromitują Cook, pierwszą czarnoskórą kobietę zasiadającą w Radzie Gubernatorów.

"Uznałem, że istnieją wystarczające powody, aby usunąć Panią ze stanowiska. Naród amerykański musi mieć pełne zaufanie do uczciwości członków, którym powierzono ustalanie polityki i nadzór nad Rezerwą Federalną. W świetle Pani oszukańczego i potencjalnie przestępczego postępowania w sprawie finansowej, nie mogą oni, ani ja nie mam zaufania do Pani uczciwości" – napisał prezydent w liście na portalu Truth Social.

Skutki dla niezależności Rezerwy Federalnej

Amerykański prezydent powołał się na zapis w statucie Rezerwy Federalnej, który umożliwia odwołanie członka z ważnego powodu.

Lisa Cook nie została jednak formalnie oskarżona o przestępstwo, a eksperci prawni podkreślają, że zarzutów nie potwierdził sąd.

Odwołanie Lisy Cook może wywołać spór prawny dotyczący zakresu uprawnień prezydenta wobec niezależnej instytucji, jaką jest Fed. Jej 14-letnia kadencja w Fed miała trwać do 2038 roku.

Usunięcie Cook stwarza Trumpowi możliwość obsadzenia stanowiska lojalnym kandydatem. Wzbudza to niepokój wśród ekonomistów, obawiających się, że polityczne naciski mogą doprowadzić do przedwczesnych obniżek stóp procentowych.

Reakcje rynków i analityków

"Rynki zazwyczaj traktują takie doniesienia jako zagrożenie dla niezależności Fed" - wskazała Anna Wu, strateg ds. inwestycji w Van Eck Associates.

"To wzbudza niepewność" - powiedziała.

Analitycy przypominają, że napływające ostatnio dane makro w USA wskazują na osłabienie amerykańskiej gospodarki, w tym także krajowego rynku pracy. Z czasem może to negatywnie odbić się na zapotrzebowaniu na energię, w tym na ropę naftową i jej produkty.

Nowe napięcia USA–Indie

Tymczasem nie słabnie spór USA z Indiami w sprawie zaprzestania przez te drugie importu rosyjskiej ropy, co wzmacnia finansowo władze w Moskwie.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa przestawiła w poniedziałek plany wprowadzenia 50-procentowych ceł na produkty z Indii - to najnowszy sygnał, że Biały Dom zamierza kontynuować podnoszenie taryf celnych wobec Indii, gdy dotychczasowe wysiłki USA w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie wydają się być w impasie, a Rosja nie skłania się na razie do zawarcia porozumienia pokojowego.

Wysokie cła dla Indii wchodzą w życie 27 sierpnia.

Trump ostrzega przed konsekwencjami dla Putina i Zełenskiego

W poniedziałek prezydent USA ostrzegł, że jeśli nie dojdzie do spotkania przywódców Rosji i Ukrainy, Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego, mogą pojawić się "bardzo poważne konsekwencje".

Donald Trump wyraził przekonanie, że Putin z Zełenskim powinni się spotkać, lecz oba kraje mają załatwić to między sobą.

Amerykański przywódca dodał, że nie jest pewien, czy takie spotkanie w ogóle się odbędzie.

"Może się spotkają, może nie. Zobaczymy, co wydarzy się w ciągu tygodnia czy dwóch" - wskazał.

"To będzie zależało od nich. Do tanga trzeba dwojga, zawsze to powtarzam" - podkreślił.