Dodatek pielęgnacyjny to comiesięczne świadczenie pieniężne wypłacane przez państwo osobom, które ze względu na swój stan zdrowia potrzebują stałej opieki i pomocy ze strony innych osób. Dodatek ten ma na celu pomóc w pokryciu kosztów związanych z tą opieką, takich jak np. koszty leków, wizyt lekarskich, czy pomocy w codziennych czynnościach.

W 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie dla osób, które ukończyły 75 lat lub są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Wyższy dodatek, wynoszący 522,33 zł miesięcznie, przysługuje inwalidom wojennym całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu ani innym potrąceniom, a jego wypłata następuje wraz z emeryturą lub rentą. Dodatek pielęgnacyjny jest corocznie waloryzowany.

Aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, osoba musi spełnić ściśle określone kryteria. Przede wszystkim, musi zostać uznana za całkowicie niezdolną zarówno do pracy zawodowej, jak i do samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego. Decyzję w tej sprawie podejmuje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto podkreślić, że osoby, które ukończyły 75. rok życia, są automatycznie uprawnione do tego świadczenia, bez konieczności dodatkowych formalności.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje nie tylko osobom, które ukończyły 75. rok życia. Aby otrzymać to świadczenie przed osiągnięciem tego wieku, konieczne jest złożenie stosownego wniosku oraz uzyskanie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji.

Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, pobierające rentę socjalną, korzystające ze świadczenia "Mama 4 plus" lub nieotrzymujące innych świadczeń długoterminowych, mogą złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w odpowiednim urzędzie gminy. Zasiłek ten ma na celu wsparcie finansowe osób wymagających stałej opieki.

Dodatek pielęgnacyjny oraz zasiłek pielęgnacyjny to odrębne świadczenia socjalne, które są często błędnie utożsamiane. Dodatek pielęgnacyjny, którego wysokość jest corocznie podwyższana, wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek pielęgnacyjny, w przeciwieństwie do dodatku pielęgnacyjnego, jest świadczeniem finansowym przyznawanym przez jednostki samorządu terytorialnego (miasta, gminy) i podlegającym waloryzacji rzadziej. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością opieki nad osobą niezdolną do samodzielnego życia. Wartość tego świadczenia wynosi obecnie 215,84 zł miesięcznie. Należy podkreślić, że prawo do dodatku pielęgnacyjnego wyklucza możliwość jednoczesnego otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego.