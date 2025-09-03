Średnie ceny kawy w sklepach poszły w lipcu w górę rok do roku. o 18,3 proc. podrożała mielona, o 16,8 proc. rozpuszczalna. Z kolei w czerwcu urosły odpowiednio o 25,1 proc. i 20,3 proc. rdr. Natomiast w całym 2024 roku odnotowano wzrosty o 5,4 proc. i 1 proc. w porównaniu do 2023 roku. Mniej więcej, jak w lipcu, podobnie sytuacja ma wyglądać w sierpniu. Tak wynika z raportu „Indeks cen w Sklepach Detalicznych”. Analiza zawiera blisko 3,6 tys. cen detalicznych kawy występujących w lipcu tego roku i w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Ceny jeszcze poszybują w górę

– Bazując na naszych wewnętrznych analizach danych oraz sytuacji na międzynarodowych rynkach surowcowych, można oczekiwać, że do końca 2025 roku średnie ceny kawy mielonej wzrosną o kolejne 4-7 proc., a kawy rozpuszczalnej – o 3-6 proc.- prognozuje Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland i dodaje, że tempo wzrostu będzie zależne głównie od stabilizacji notowań arabiki i robusty oraz kursu złotego wobec dolara. - Jeśli złoty się umocni, presja cenowa może się nieco zmniejszyć. W przeciwnym razie koszt importu dalej będzie rósł – przewiduje ekspertka.

Analizie poddano ponad 10,3 tys. akcji promocyjnych przeprowadzonych w połowie tego roku i w roku ubiegłym. Zdaniem Marcina Lenkiewicza z Grupy Blix, tak niewielki wzrost świadczy o tym, że sieci handlowe nie chcą dodatkowo obniżać marż w kategorii, w której ceny surowca są rekordowo wysokie i sama sprzedaż pozostaje stabilna. Promocje są w tym przypadku ograniczane, bo kawa i tak jest produktem o wysokiej lojalności konsumenckiej.

– Warto zauważyć, że przy aktualnym poziomie marż i strategii ograniczania liczby promocji przez sieci handlowe, realny koszt popularnej paczki kawy o wadze 250g może wzrosnąć o ok. 1,00-1,50 zł do końca roku. Cena w promocji będzie rzadziej schodzić poniżej 8,00 zł, a regularna może przekroczyć barierę 11,00 zł w wielu sieciach – dodaje ekspertka Julia Pryzmont.

Będzie nowy podatek od samochodów. Kierowcy zapłacą więcej. Datę tych zmian już podali
Będzie nowy podatek od samochodów. Kierowcy zapłacą więcej. Datę tych zmian już podali

Zobacz również

Czy sieci handlowe będą organizować akcje rabatowe?

Jak zauważa Lenkiewicz, w najbliższym czasie trudno spodziewać się wyraźnego zwiększenia liczby akcji rabatowych, chyba że dojdzie do wyraźnej stabilizacji cen na giełdach surowcowych lub nasilenia walki konkurencyjnej między dyskontami. – Dla konsumentów oznacza to więc raczej konieczność przyzwyczajenia się do wyższych cen i uważniejszego śledzenia okazji. Promocje mogą być rzadsze i mniej atrakcyjne niż w poprzednich latach – przewiduje ekspert.

Wiadomo też, że w pierwszym półroczu najbardziej przybyło promocji rok do roku w dyskontach – 13 proc. W czołówce znalazły się również sieci cash & carry – 9,9 proc., a także sklepy convenience – 7,1 proc. Z kolei na minusie były hipermarkety – 19,7 proc., a także supermarkety – 7,7 proc. Dr Rafał Parvi z Uniwersytetu WSB Merito stwierdza, że te dane wskazują na rosnącą konkurencję w segmencie convenience i cash & carry oraz na zmieniające się nawyki konsumenckie, faworyzujące szybkie zakupy.

– W przyszłości dyskonty i sieci convenience prawdopodobnie utrzymają dynamiczny wzrost promocji na kawę - uważa Parvi. - Hipermarkety będą odbudowywać akcje promocyjne w okresach sezonowych, a supermarkety pozostaną w tyle, chyba że dostosują się do nowych trendów. Dla konsumentów oznacza to konieczność aktywnego poszukiwania promocji w dyskontach i sieciach convenience, korzystania z aplikacji lojalnościowych oraz rozważenia zakupów w większych opakowaniach w cash & carry, aby zminimalizować koszty w obliczu wysokich cen kawy – wskazuje.

Zabronią budowy domu na własnej działce. To niedorzeczne? Winna jest temu zmiana przepisów
Zabronią budowy domu na własnej działce. To niedorzeczne? Winna jest temu zmiana przepisów

Zobacz również

Co ma zmiana układu sił w handlu do cen kawy

W opinii eksperta z Grupy Blix, zebrane dane pokazują też wyraźną zmianę układu sił w handlu. – Kawa staje się narzędziem promocyjnym głównie w rękach dyskontów. W najbliższym czasie można oczekiwać, że dyskonty będą jeszcze silniej eksploatować ten obszar. Natomiast hipermarkety i supermarkety raczej skoncentrują się na ograniczonych i selektywnych akcjach zamiast szerokiej walce cenowej – przewiduje Marcin Lenkiewicz.

Jak podsumowuje Julita Pryzmont, w najbliższych miesiącach głównym źródłem promocji kawy pozostaną dyskonty i ewentualnie sieci convenience. Natomiast w hipermarketach raczej nie należy oczekiwać dużego powrotu do intensywnych działań promocyjnych. Z perspektywy konsumenta oznacza to, że osoby poszukujące niższych cen kawy powinny śledzić ofertę głównie dyskontów, zarówno offline, jak i online, gdzie polityka promocyjna staje się coraz bardziej dynamiczna.