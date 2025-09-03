PKB Polski rośnie w rekordowym tempie

Dziennik zauważa, że z wyliczeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynika, iż w 2025 r. nasz nominalny PKB wzrośnie do 980 mld dol. z 910 mld dol. w 2024 r.

Polska wśród 20 najbogatszych państw świata - awans kosztem Szwajcarii

Tym samym wskoczymy do grona 20 najbogatszych państw na świecie, wypychając z niego Szwajcarię. Wedle przytaczanych przez gazetę szacunków w 2026 r. PKB Polski może po raz pierwszy w historii przekroczyć 1 bln dol.

Liczba zamożnych Polaków powiększyła się

„Rzeczpospolita” przyznaje, że oczywiście w przeliczeniu na głowę mieszkańca aż tak dobrze nie wypadamy, cały czas jednak się bogacimy.

Gazeta podkreśla, że potwierdza to analiza firmy doradczej EY-Parthenon, do wyników której „Rzeczpospolita” dotarła jako pierwsza.

Liczba osób z majątkiem przewyższającym 4 mln zł wzrosła

„Okazuje się, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba osób posiadających w Polsce majątek powyżej 400 tys. zł zwiększyła się ponad trzykrotnie, do 4 mln. Osoby te zakumulowały około 62 proc. całego majątku w kraju. Liczba osób z majątkiem przewyższającym 4 mln zł wzrosła przy tym dwukrotnie, z ok. 50 tys. do ok. 100 tys.” - poinformował dziennik.