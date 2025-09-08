Wcześniejsza emerytura już w wieku 55 lat. Kiedy emerytury stażowe zostaną wprowadzone w Polsce?

Projekt zakłada wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej: kobiety mogłyby przejść na emeryturę po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach. Dzięki tym zmianom niektóre kobiety mogłyby zakończyć pracę już w wieku 55 lat, czyli o 5 lat wcześniej niż obecnie.

Wiek emerytalny w Polsce

Jak wygląda obecnie wiek emerytalny w Polsce? Aktualnie w Polsce kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat, jednak rząd rozważa wprowadzenie emerytur stażowych, co mogłoby znacznie obniżyć wiek emerytalny.

Emerytury stażowe w Polsce

Kwestia wieku emerytalnego jest aktualnie przedmiotem gorącej dyskusji w rządzie, o czym poinformowała minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Z kolei związek zawodowy NSZZ Solidarność wyraził obawy, że wielu pracowników nie jest w stanie pracować tak długo, jak przewiduje obecny wiek emerytalny. Jednak statystyki ZUS zaprzeczają tej tezie, pokazując, że z roku na rok przybywa pracujących emerytów. Na koniec 2024 roku ich liczba osiągnęła 872 600, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do 575 400 osób pracujących na emeryturze w grudniu 2015 roku.

Podniesienie wieku emerytalnego w Polsce

Eksperci ostrzegają, że aby uniknąć kryzysu w Narodowym Funduszu Zdrowia, konieczne może być podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 67 lat. Rok 2025 jest uważany za potencjalnie przełomowy dla przyszłości polskiego systemu emerytalnego, zwłaszcza że Polska, podobnie jak Rumunia, ma jedne z najniższych progów emerytalnych dla kobiet w Europie.

Emerytury stażowe w Polsce - podsumowanie najważniejszych informacji

Emerytury stażowe w Polsce to planowane rozwiązanie, które pozwoliłoby przejść na emeryturę po udokumentowaniu odpowiednio długiego stażu pracy, bez względu na wiek. Zgodnie z propozycjami, kobiety mogłyby przechodzić na emeryturę po około 35-39 latach pracy, a mężczyźni po około 40-44 latach. Ważnym warunkiem jest zgromadzenie kapitału emerytalnego, który zapewni świadczenie na poziomie co najmniej minimalnej emerytury. Prawo do emerytury stażowej przysługiwałoby osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. W trakcie liczony jest zarówno okres składkowy, jak i wybrane okresy nieskładkowe, takie jak urlopy macierzyńskie.

Obecnie w Sejmie trwają intensywne prace nad ustawami regulującymi ten rodzaj emerytury. Projekty obywatelskie oraz poselskie mają trafić pod obrady jeszcze we wrześniu 2025 roku, a realne wejście w życie tych przepisów przewiduje się na początek 2026 roku. Inicjatywa ta ma na celu umożliwienie wcześniejszego odejścia na emeryturę osobom, które przez wiele lat aktywnie pracowały, zwłaszcza w zawodach wymagających dużego wysiłku fizycznego, dla których praca w standardowym wieku emerytalnym jest trudna do kontynuowania.

Wprowadzenie emerytur stażowych to także kwestia społecznej sprawiedliwości, uznania długoletniego wkładu pracownika oraz dostosowania systemu emerytalnego do wyzwań demograficznych i ekonomicznych. Szacuje się, że koszt wprowadzenia tego rozwiązania może wynieść około 14-24 miliardów złotych rocznie. Przejście na emeryturę stażową wiąże się jednak z tym, że wysokość świadczenia może być niższa niż emerytura w pełnym wieku, gdyż zależy od zgromadzonego kapitału i prognozowanej długości życia osoby korzystającej z tego świadczenia.