Zmiany w opłatach za abonament RTV

Abonament RTV został wprowadzony w celu finansowania misji publicznej mediów państwowych. Od stycznia 2026 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) podniesie stawki, co jest wymogiem ustawowym. Miesięczna opłata za radio wzrośnie do 9,50 zł, a za zestaw radio i telewizor do 30,50 zł. KRRiT podkreśla, że podwyżki są na "możliwie najniższym poziomie".

Ile obecnie wynosi abonament RTV?

Obecnie, od 1 stycznia 2025 roku, abonament RTV wynosi 8,70 zł miesięcznie za radioodbiornik oraz 27,30 zł miesięcznie za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy.

Abonament RTV - zasady i obowiązki

Obowiązek płacenia abonamentu RTV dotyczy nie tylko tradycyjnych odbiorników, ale także radioodbiorników i telewizorów wbudowanych w samochody, telefony czy tablety. Nowy sprzęt należy zarejestrować w ciągu 14 dni na poczcie lub online. W gospodarstwie domowym płaci się tylko raz, niezależnie od liczby urządzeń, natomiast firmy muszą rejestrować każdy zakupiony sprzęt.

Kto jest zwolniony z opłacania abonamentu RTV?

Z abonamentu RTV zwolnione są m.in. osoby po 75. roku życia, osoby z I grupą inwalidzką, inwalidzi wojenni i wojskowi, a także osoby, których emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (po ukończeniu 60 lat). W niektórych przypadkach zwolnienie jest automatyczne, ale często wymaga złożenia oświadczenia w placówce Poczty Polskiej wraz z odpowiednimi dokumentami.

Przyszłość abonamentu RTV w Polsce

Coraz częściej mówi się o likwidacji abonamentu RTV. Rząd planuje zastąpić go stałą dotacją z budżetu państwa, która wyniosłaby 0,09 proc. rocznego PKB. Propozycja ta pochodzi od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i będzie konsultowana z resortem finansów.

Jaka kara grozi za nieopłacenie abonamentu RTV?

Kara za nieopłacenie abonamentu RTV to 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Za brak opłaty za telewizor lub odbiornik telewizyjny i radiowy w domu, kara wynosi 819 zł (stan na 2025 rok). W przypadku radia samochodowego lub samego radioodbiornika, kara to 261 zł. Dodatkowo, Poczta Polska może naliczyć zaległe opłaty za okres do pięciu lat wstecz, a w przypadku braku rejestracji odbiorników, kara nakładana jest również przez urząd skarbowy.

Abonament RTV - podsumowanie najważniejszych informacji

Abonament RTV to opłata za posiadanie odbiorników telewizyjnych i radiowych. W 2025 roku wynosi 27,30 zł miesięcznie za telewizor lub zestaw radio-telewizyjny oraz 8,70 zł za samo radio. Planowana jest zmiana, która przewiduje zastąpienie abonamentu nową opłatą audiowizualną, pobieraną automatycznie przez Urząd Skarbowy wraz z podatkiem dochodowym od osób w wieku 26-75 lat, w wysokości około 9 zł miesięcznie. Zwolnienia z opłaty mają m.in. uczniowie, studenci do 26 lat, osoby starsze powyżej 75 roku życia, osoby bezrobotne i niepełnosprawne. Od 2026 roku abonament RTV będzie droższy: do 30,50 zł za telewizor i 9,50 zł za radio, a kary za jego niepłacenie wzrosną znacząco. Zwolnienie z opłaty wymaga dokumentacji i zgłoszenia, np. w urzędzie Poczty Polskiej.