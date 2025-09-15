Dodatek dla emerytowanych zwierząt służbowych

Specjalne świadczenie finansowe, wynoszące co najmniej 210 zł miesięcznie, zostało wprowadzone w Polsce z początkiem 2022 roku. Ma ono na celu wspieranie opiekunów psów i koni, które zakończyły służbę w formacjach mundurowych. Jest to forma "emerytury" dla zwierząt, które przez lata pracowały na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

Kto może otrzymać specjalny dodatek na psa?

Dofinansowanie jest przeznaczone dla bardzo wąskiej grupy beneficjentów. Obejmuje zwierzęta, które służyły w następujących instytucjach:

Policja,

Straż Graniczna,

Służba Ochrony Państwa (SOP),

Państwowa Straż Pożarna.

Każdy opiekun takiego zwierzęcia otrzymuje ryczałt, który ma pokrywać koszty jego utrzymania.

Specjalny dodatek na psa - warunki wieku i liczba beneficjentów

Aby zwierzę zakwalifikowało się do świadczenia, musi osiągnąć określony wiek emerytalny:

Psy - muszą mieć ukończone 9 lat.

Konie - muszą mieć ukończone 15 lat.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy (2022) wsparcie otrzymało 40 psów. W 2023 roku liczba ta wzrosła do 154 psów, z czego najwięcej z nich służyło w Policji, a także w SOP, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.

Wysokość dodatku na psa zależy od wielkości zwierzęcia i pory roku

Miesięczny ryczałt jest zmienny i zależy od wielkości zwierzęcia oraz pory roku:

Psy o wadze do 20 kg : W okresie letnim: 7 zł dziennie, a w przypadku podniesienia normy wyżywienia do 9 zł dziennie. Oznacza to od 210 zł do 280 zł miesięcznie. W okresie zimowym: stawki wzrastają do 10 zł lub 13 zł dziennie, co daje od 300 zł do 400 zł miesięcznie.

: W okresie letnim: 7 zł dziennie, a w przypadku podniesienia normy wyżywienia do 9 zł dziennie. Oznacza to W okresie zimowym: stawki wzrastają do 10 zł lub 13 zł dziennie, co daje Psy o wadze powyżej 20 kg: W okresie letnim: od 10 zł do 13 zł dziennie. W 31-dniowym miesiącu może to oznaczać przynajmniej 310 zł. W okresie zimowym: od 13 zł do 17 zł dziennie. Duże psy mogą otrzymać nawet do 527 zł miesięcznie.

Zwrot kosztów weterynaryjnych

Oprócz comiesięcznego ryczałtu, opiekunowie emerytowanych zwierząt służbowych mogą liczyć na pełny zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego. Wystarczy, że przedstawią rachunki za wizyty u weterynarza oraz zakup leków, aby otrzymać zwrot poniesionych wydatków.

Dodatek dla emerytowanych zwierząt służbowych w 2025 roku - podsumowanie najważniejszych informacji

W Polsce obowiązuje ustawa, która zapewnia wsparcie finansowe i weterynaryjne dla emerytowanych zwierząt służbowych, takich jak psy i konie. Przepisy te, obowiązujące od 2022 roku, są nadal kontynuowane i gwarantują dożywotnie świadczenia dla zwierząt, które zakończyły służbę w formacjach mundurowych, takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna czy Służba Ochrony Państwa.

Aby zwierzę kwalifikowało się do dodatku, musi zostać oficjalnie wycofane ze służby oraz mieć ukończony określony wiek: psy 9 lat, a konie 15 lat. Dodatek ma formę ryczałtu na wyżywienie, a jego wysokość zależy od masy ciała zwierzęcia oraz pory roku, sięgając nawet do 527 zł miesięcznie dla dużych psów w okresie zimowym. Świadczenie dla opiekunów składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest ryczałt na wyżywienie, którego wysokość zależy od wagi zwierzęcia oraz pory roku. Dla psów o wadze do 20 kg ryczałt waha się od 7 do 13 zł dziennie, natomiast dla większych psów – od 10 do 17 zł dziennie. Konie otrzymują stałą stawkę w wysokości 23 zł dziennie, z możliwością podwyższenia do 28 zł w przypadku zwiększonej normy żywieniowej. Drugim, równie istotnym elementem wsparcia, jest pełny zwrot kosztów opieki weterynaryjnej, obejmujący wizyty, zabiegi i leki. Wypłata wszystkich świadczeń jest realizowana przez formację, w której zwierzę służyło. Ponadto opiekunowie mogą otrzymać zwrot kosztów opieki weterynaryjnej i leczenia.