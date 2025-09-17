- Kto dostanie zwrot podatku z trzynastki i czternastki?
- Ile „na rękę” odzyskają seniorzy? [TABELA]
- Od kiedy i w jakim harmonogramie nastąpią zwroty PIT?
- Czy trzeba złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku?
- Kto nie dostanie zwrotu podatku? Wyjątki i wykluczenia
- Podatki i składki od trzynastej i czternastej emerytury
- Koszt zwrotu PIT dla budżetu państwa
- FAQ – najczęstsze pytania
- Podstawa prawna i źródła
Wypłaty tegorocznych czternastek dobiegają końca. Seniorzy otrzymali już dodatki na konta, ale z potrąceniem podatku PIT i składki zdrowotnej. Dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym roku skarbówka odda nadpłacony podatek – nawet 426 zł. Zwroty obejmą osoby, których roczne świadczenia nie przekroczą 30 tys. zł, a przelewy trafią na konta seniorów od lutego 2026 r.. W artykule wyjaśniamy: kto dostanie zwrot, w jakiej wysokości, jakie są limity, harmonogram i procedura, a także przedstawiamy tabelę zwrotów PIT z trzynastek i czternastek.
Na skróty: najważniejsze liczby
- 1878,91 zł brutto – wysokość czternastki w 2025 r.
- 2900 zł brutto – limit podstawowego świadczenia uprawniający do pełnej czternastki.
- 30 tys. zł – roczny limit zwolnienia z PIT.
- 210–402 zł – tyle można odzyskać z tytułu zwrotu podatku od trzynastki i czternastki.
- luty 2026 r. – start zwrotów PIT z trzynastek i czternastek.
- ZUS i KRUS – instytucje odpowiedzialne za wypłatę świadczeń i przyjmowanie wniosków o zwolnienie z zaliczek PIT.
Kto dostanie zwrot podatku z trzynastki i czternastki?
Zwrot nadpłaconego PIT obejmie emerytów i rencistów, których roczne dochody (wraz z trzynastką i czternastką) nie przekroczą 30 tys. zł. Limit wynika z przepisów podatkowych (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). Zwrot otrzymają więc najubożsi seniorzy.
Przykład
Przykład: Senior otrzymujący 2000 zł brutto emerytury miesięcznie, wraz z trzynastką i czternastką, pozostanie poniżej progu 30 tys. zł rocznie. Skarbówka odda mu nadpłacony PIT – nawet 330 zł. Z kolei osoba z emeryturą 2500 zł brutto nie dostanie zwrotu podatku, bo w tabeli widać, że zwrot wynosi 0 zł.
Ważne pytania od seniorów:
- Czy każdy emeryt dostanie zwrot? – Nie. Warunkiem jest nieprzekroczenie rocznego progu 30 tys. zł.
- Czy liczą się inne dochody (np. z pracy)? – Tak. Dodatkowe przychody zmniejszają szansę na zwrot.
- Czy zwrot otrzymujemy automatycznie? – Tak, po rozliczeniu rocznym, bez dodatkowego wniosku.
Ile „na rękę” odzyskają seniorzy? [TABELA]
Z poniższej tabeli wynika, że osoby z niższymi emeryturami mogą liczyć na zwrot rzędu 210–402 zł, natomiast przy wyższych świadczeniach kwota maleje aż do zera.
|Emerytura/renta brutto
|Emerytura/renta na rękę
|Trzynastka i czternastka razem na rękę
|Zwrot PIT z trzynastki i czternastki
|1500 zł
|1365 zł
|3209,62 zł
|210 zł
|1600 zł
|1456 zł
|3185,62 zł
|234 zł
|1700 zł
|1496 zł
|3161,62 zł
|258 zł
|1800 zł
|1638 zł
|3137,62 zł
|282 zł
|1900 zł
|1729 zł
|3113,62 zł
|306 zł
|2000 zł
|1820 zł
|3089,62 zł
|330 zł
|2100 zł
|1911 zł
|3065,62 zł
|354 zł
|2200 zł
|2002 zł
|3041,62 zł
|378 zł
|2300 zł
|2093 zł
|3017,62 zł
|402 zł
|2400 zł
|2184 zł
|2993,62 zł
|426 zł
|2500 zł
|2275 zł
|2969,62 zł
|0 zł
Ważne pytania od seniorów:
- Dlaczego ktoś z emeryturą 2500 zł nic nie odzyska? – Bo przekracza próg dochodów i nie występuje tu nadpłata PIT.
- Czy tabela obejmuje wszystkie przypadki? – Nie. To symulacja dla osób bez dodatkowych dochodów ani ulg podatkowych.
Od kiedy i w jakim harmonogramie nastąpią zwroty PIT?
Zwroty nadpłaconego PIT za 2025 r. ruszą dopiero od lutego 2026 r., kiedy rozpocznie się akcja rozliczeń rocznych w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Oś czasu
- wrzesień 2025 r. – końcowe wypłaty czternastki przez ZUS i KRUS, potrącenie PIT i składki zdrowotnej.
- styczeń 2026 r. – start składania rocznych deklaracji podatkowych PIT-37.
- luty 2026 r. – początek przelewów zwrotu PIT dla emerytów i rencistów.
- kwiecień 2026 r. – termin rozliczenia PIT przez KAS w systemie Twój e-PIT.
- maj 2026 r. – zakończenie głównej fali zwrotów podatku.
Ważne pytania od seniorów:
- Czy zwrot przyjdzie na konto? – Tak, jeśli ZUS/KRUS ma numer rachunku. Jeśli nie mamy konta, wtedy pieniądze otrzymamy pocztą.
- Czy trzeba złożyć PIT samodzielnie? – Nie. Skarbówka automatycznie rozliczy seniorów w systemie Twój e-PIT.
Czy trzeba złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku?
Nie. Zwrot PIT nastąpi automatycznie po rozliczeniu rocznym. Seniorzy nie muszą składać osobnych podań.
Jedynym wyjątkiem jest możliwość złożenia wniosku w ZUS/KRUS o niepobieranie zaliczek na PIT w trakcie roku. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której podatek jest pobierany z trzynastki i czternastki, a zwrot następuje dopiero po wielu miesiącach. Formularz składa się na piśmie w ZUS lub przez PUE ZUS.
Ważne pytania od seniorów:
- Czy warto składać taki wniosek? – Tak, jeśli świadczenie nie przekroczy 30 tys. zł rocznie.
- Czy można złożyć wniosek w trakcie roku? – Tak, ale działa on dopiero od kolejnego miesiąca wypłat.
Kto nie dostanie zwrotu podatku? Wyjątki i wykluczenia
Nie każdy senior skorzysta z możliwości zwrotu. Wypłaty nie obejmą:
- osób z emeryturą/rentą powyżej 2500 zł brutto,
- seniorów z dodatkowymi dochodami (np. praca na etacie, najem), które przekroczą limit 30 tys. zł,
- osób pobierających emerytury zagraniczne rozliczane odrębnie,
- tych, którzy mają zaległości podatkowe – zwrot zostanie zaliczony na ich poczet.
Ważne pytania od seniorów:
- Czy zaległość wobec ZUS też blokuje zwrot PIT? – Nie. Zwrot zalicza się wyłącznie na poczet zaległości podatkowych.
- Czy renciści także skorzystają ze zwrotu podatku? – Tak, na tych samych zasadach jak emeryci.
Podatki i składki od trzynastej i czternastej emerytury
Zarówno trzynastka, jak i czternastka nie są zwolnione z PIT. Potrącana jest od nich:
- składka zdrowotna – 9% podstawy,
- zaliczka na PIT – wg skali podatkowej.
Wyjątkiem są osoby o bardzo niskich świadczeniach (poniżej kwoty wolnej), które nie zapłacą podatku, ale i nie dostaną zwrotu.
Koszt zwrotu PIT dla budżetu państwa
Według danych Ministerstwa Finansów i ZUS, koszt wypłaty trzynastek i czternastek w 2025 r. to ponad 25 mld zł. Część tej kwoty wraca do budżetu w postaci potrąconych zaliczek PIT i składek zdrowotnych. Jednak w 2026 r. fiskus będzie musiał zwrócić seniorom nawet kilkaset milionów złotych w ramach nadpłat podatku.
System dopłat do emerytur w postaci trzynastek i czternastek wprowadza dużą nieprzejrzystość podatkową. Seniorzy dostają mniej na rękę, a dopiero po roku fiskus oddaje im nadpłatę. To wymaga uproszczenia – ocenia dr Antoni Kolek, Instytut Emerytalny (źródło: media branżowe).
FAQ – najczęstsze pytania
1. Czy zwrot PIT obejmie także renty rodzinne?
Tak, jeśli łączne świadczenia nie przekroczą progu 30 tys. zł rocznie.
2. Czy trzeba składać PIT-37?
Nie. Seniorzy rozliczani są automatycznie przez KAS.
3. Czy zwrot można przyspieszyć?
Tak, poprzez złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek na PIT w ZUS/KRUS.
4. Czy trzynastka i czternastka będą wypłacane także w 2026 r.?
Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oba świadczenia mają charakter coroczny.
5. Czy zwrot podatku w 2026 r. będzie większy niż w 2025 r.?
Zależy od waloryzacji emerytur oraz limitów podatkowych. Jeśli progi pozostaną bez zmian, kwoty zwrotu będą podobne.
Podstawa prawna i źródła
- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118).
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
- Komunikaty ZUS: zus.pl
- Komunikaty Ministerstwa Finansów: www.gov.pl/web/finanse