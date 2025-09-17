Wypłaty tegorocznych czternastek dobiegają końca. Seniorzy otrzymali już dodatki na konta, ale z potrąceniem podatku PIT i składki zdrowotnej. Dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym roku skarbówka odda nadpłacony podatek – nawet 426 zł. Zwroty obejmą osoby, których roczne świadczenia nie przekroczą 30 tys. zł, a przelewy trafią na konta seniorów od lutego 2026 r.. W artykule wyjaśniamy: kto dostanie zwrot, w jakiej wysokości, jakie są limity, harmonogram i procedura, a także przedstawiamy tabelę zwrotów PIT z trzynastek i czternastek.

Na skróty: najważniejsze liczby

1878,91 zł brutto – wysokość czternastki w 2025 r.

– wysokość czternastki w 2025 r. 2900 zł brutto – limit podstawowego świadczenia uprawniający do pełnej czternastki.

– limit podstawowego świadczenia uprawniający do pełnej czternastki. 30 tys. zł – roczny limit zwolnienia z PIT.

– roczny limit zwolnienia z PIT. 210–402 zł – tyle można odzyskać z tytułu zwrotu podatku od trzynastki i czternastki.

– tyle można odzyskać z tytułu zwrotu podatku od trzynastki i czternastki. luty 2026 r. – start zwrotów PIT z trzynastek i czternastek.

– start zwrotów PIT z trzynastek i czternastek. ZUS i KRUS – instytucje odpowiedzialne za wypłatę świadczeń i przyjmowanie wniosków o zwolnienie z zaliczek PIT.

Kto dostanie zwrot podatku z trzynastki i czternastki?

Zwrot nadpłaconego PIT obejmie emerytów i rencistów, których roczne dochody (wraz z trzynastką i czternastką) nie przekroczą 30 tys. zł. Limit wynika z przepisów podatkowych (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późn. zm.). Zwrot otrzymają więc najubożsi seniorzy.

Przykład Przykład: Senior otrzymujący 2000 zł brutto emerytury miesięcznie, wraz z trzynastką i czternastką, pozostanie poniżej progu 30 tys. zł rocznie. Skarbówka odda mu nadpłacony PIT – nawet 330 zł. Z kolei osoba z emeryturą 2500 zł brutto nie dostanie zwrotu podatku, bo w tabeli widać, że zwrot wynosi 0 zł.

Ważne pytania od seniorów:

Czy każdy emeryt dostanie zwrot? – Nie. Warunkiem jest nieprzekroczenie rocznego progu 30 tys. zł. Czy liczą się inne dochody (np. z pracy)? – Tak. Dodatkowe przychody zmniejszają szansę na zwrot. Czy zwrot otrzymujemy automatycznie? – Tak, po rozliczeniu rocznym, bez dodatkowego wniosku.

Ile „na rękę” odzyskają seniorzy? [TABELA]

Z poniższej tabeli wynika, że osoby z niższymi emeryturami mogą liczyć na zwrot rzędu 210–402 zł, natomiast przy wyższych świadczeniach kwota maleje aż do zera.

Emerytura/renta brutto Emerytura/renta na rękę Trzynastka i czternastka razem na rękę Zwrot PIT z trzynastki i czternastki 1500 zł 1365 zł 3209,62 zł 210 zł 1600 zł 1456 zł 3185,62 zł 234 zł 1700 zł 1496 zł 3161,62 zł 258 zł 1800 zł 1638 zł 3137,62 zł 282 zł 1900 zł 1729 zł 3113,62 zł 306 zł 2000 zł 1820 zł 3089,62 zł 330 zł 2100 zł 1911 zł 3065,62 zł 354 zł 2200 zł 2002 zł 3041,62 zł 378 zł 2300 zł 2093 zł 3017,62 zł 402 zł 2400 zł 2184 zł 2993,62 zł 426 zł 2500 zł 2275 zł 2969,62 zł 0 zł

Ważne pytania od seniorów:

Dlaczego ktoś z emeryturą 2500 zł nic nie odzyska? – Bo przekracza próg dochodów i nie występuje tu nadpłata PIT. Czy tabela obejmuje wszystkie przypadki? – Nie. To symulacja dla osób bez dodatkowych dochodów ani ulg podatkowych.

Od kiedy i w jakim harmonogramie nastąpią zwroty PIT?

Zwroty nadpłaconego PIT za 2025 r. ruszą dopiero od lutego 2026 r., kiedy rozpocznie się akcja rozliczeń rocznych w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Oś czasu

wrzesień 2025 r. – końcowe wypłaty czternastki przez ZUS i KRUS, potrącenie PIT i składki zdrowotnej.

– końcowe wypłaty czternastki przez ZUS i KRUS, potrącenie PIT i składki zdrowotnej. styczeń 2026 r. – start składania rocznych deklaracji podatkowych PIT-37.

– start składania rocznych deklaracji podatkowych PIT-37. luty 2026 r. – początek przelewów zwrotu PIT dla emerytów i rencistów.

– początek przelewów zwrotu PIT dla emerytów i rencistów. kwiecień 2026 r. – termin rozliczenia PIT przez KAS w systemie Twój e-PIT.

– termin rozliczenia PIT przez KAS w systemie Twój e-PIT. maj 2026 r. – zakończenie głównej fali zwrotów podatku.

Ważne pytania od seniorów:

Czy zwrot przyjdzie na konto? – Tak, jeśli ZUS/KRUS ma numer rachunku. Jeśli nie mamy konta, wtedy pieniądze otrzymamy pocztą. Czy trzeba złożyć PIT samodzielnie? – Nie. Skarbówka automatycznie rozliczy seniorów w systemie Twój e-PIT.

Czy trzeba złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku?

Nie. Zwrot PIT nastąpi automatycznie po rozliczeniu rocznym. Seniorzy nie muszą składać osobnych podań.

Jedynym wyjątkiem jest możliwość złożenia wniosku w ZUS/KRUS o niepobieranie zaliczek na PIT w trakcie roku. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której podatek jest pobierany z trzynastki i czternastki, a zwrot następuje dopiero po wielu miesiącach. Formularz składa się na piśmie w ZUS lub przez PUE ZUS.

Ważne pytania od seniorów:

Czy warto składać taki wniosek? – Tak, jeśli świadczenie nie przekroczy 30 tys. zł rocznie. Czy można złożyć wniosek w trakcie roku? – Tak, ale działa on dopiero od kolejnego miesiąca wypłat.

Kto nie dostanie zwrotu podatku? Wyjątki i wykluczenia

Nie każdy senior skorzysta z możliwości zwrotu. Wypłaty nie obejmą:

osób z emeryturą/rentą powyżej 2500 zł brutto ,

, seniorów z dodatkowymi dochodami (np. praca na etacie, najem), które przekroczą limit 30 tys. zł,

osób pobierających emerytury zagraniczne rozliczane odrębnie,

tych, którzy mają zaległości podatkowe – zwrot zostanie zaliczony na ich poczet.

Ważne pytania od seniorów:

Czy zaległość wobec ZUS też blokuje zwrot PIT? – Nie. Zwrot zalicza się wyłącznie na poczet zaległości podatkowych. Czy renciści także skorzystają ze zwrotu podatku? – Tak, na tych samych zasadach jak emeryci.

Podatki i składki od trzynastej i czternastej emerytury

Zarówno trzynastka, jak i czternastka nie są zwolnione z PIT. Potrącana jest od nich:

składka zdrowotna – 9% podstawy,

zaliczka na PIT – wg skali podatkowej.

Wyjątkiem są osoby o bardzo niskich świadczeniach (poniżej kwoty wolnej), które nie zapłacą podatku, ale i nie dostaną zwrotu.

Koszt zwrotu PIT dla budżetu państwa

Według danych Ministerstwa Finansów i ZUS, koszt wypłaty trzynastek i czternastek w 2025 r. to ponad 25 mld zł. Część tej kwoty wraca do budżetu w postaci potrąconych zaliczek PIT i składek zdrowotnych. Jednak w 2026 r. fiskus będzie musiał zwrócić seniorom nawet kilkaset milionów złotych w ramach nadpłat podatku.

System dopłat do emerytur w postaci trzynastek i czternastek wprowadza dużą nieprzejrzystość podatkową. Seniorzy dostają mniej na rękę, a dopiero po roku fiskus oddaje im nadpłatę. To wymaga uproszczenia – ocenia dr Antoni Kolek, Instytut Emerytalny (źródło: media branżowe).

FAQ – najczęstsze pytania

1. Czy zwrot PIT obejmie także renty rodzinne?

Tak, jeśli łączne świadczenia nie przekroczą progu 30 tys. zł rocznie.

2. Czy trzeba składać PIT-37?

Nie. Seniorzy rozliczani są automatycznie przez KAS.

3. Czy zwrot można przyspieszyć?

Tak, poprzez złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek na PIT w ZUS/KRUS.

4. Czy trzynastka i czternastka będą wypłacane także w 2026 r.?

Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oba świadczenia mają charakter coroczny.

5. Czy zwrot podatku w 2026 r. będzie większy niż w 2025 r.?

Zależy od waloryzacji emerytur oraz limitów podatkowych. Jeśli progi pozostaną bez zmian, kwoty zwrotu będą podobne.

Podstawa prawna i źródła