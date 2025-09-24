2 lata pracy a okres wypowiedzenia

Pytanie: Jestem zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę na czas określony 5 lat. Na podstawie tej umowy pracuję już 2 lata. Chcę złożyć wypowiedzenie, ponieważ znalazłam lepiej płatną pracę u innego pracodawcy. Ile wypowiedzenia przewiduje Kodeks pracy? Kiedy rozwiąże się moja umowa?

Długość okresu wypowiedzenia nie zależy od rodzaju umowy o pracę (terminowa - na czas określony lub nieterminowa - na czas nieokreślony), a od okresu zatrudnienia. Bierzemy więc pod uwagę 2 lata zatrudnienia pracownicy i sprawdzamy przepisy Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 36 §1 KP okres wypowiedzenia może liczyć 2 tygodnie, 1 miesiąc i 3 miesiące. W naszym przypadku będzie to 1 miesiąc wypowiedzenia.

Ile trwa wypowiedzenie?

Okres wypowiedzenia dotyczy tylko trybu rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Każda ze stron stosunku pracy może jednostronnie złożyć wypowiedzenie umowy. Dla ważności tej czynności prawnej nie potrzeba podpisu drugiej strony. Innym sposobem na rozwiązanie umowy jest np. porozumienie stron i tutaj pracodawca wraz z pracownicą mogą wspólnie ustalić termin zakończenia współpracy. Istnieje również możliwość rozwiązania umowy bez wypowiedzenia np. w trybie dyscyplinarnym czy z powodu długiej nieobecności pracownika w pracy, ale tutaj również nie ma okresu wypowiedzenia. Sposoby te prowadzą do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy.

Podsumowując, okres wypowiedzenia dotyczy wyłącznie rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, a więc na podstawie art. 32 Kodeksu pracy. Długość okresów wypowiedzenia przy umowach na czas określony oraz umowach na czas określony określa art. 36 KP. Wypowiedzenie może trwać:

2 tygodnie, gdy zatrudnienie pracownika trwa krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc, gdy zatrudnienie pracownika trwa co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, gdy zatrudnienie pracownika trwa co najmniej 3 lata.

Do czasu zatrudnienia wlicza się również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, ale tylko jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 KP (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Jeśli pracownica z omawianego przypadku zatrudniona jest na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogły ustalić w umowie o pracę, że przy zatrudnieniu trwającym co najmniej 6 miesięcy okres wypowiedzenia będzie wynosić 3 miesiące. Zezwala na to art. 36 §5 KP. Jeśli do takiego uzgodnienia nie doszło, okres wypowiedzenia w jej wypadku wynosi 1 miesiąc.

Art. 36 § 5. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 – 3 miesiące.

Czy można skrócić okres wypowiedzenia?

Zasadą jest, że umowa o pracę wypowiedziana przez jedną ze stron rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Ustawodawca przewidział jednak możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia. Strony mogą ustalić go wspólnie na podstawie art. 36 § 6 KP. Uzgodnienie wcześniejszego terminu upływu okresu wypowiedzenia nie zmieni trybu rozwiązania umowy o pracę z wypowiedzenia na porozumienie stron.

Warto wspomnieć również o szczególnym rodzaju wypowiedzenia jakim jest tzw. wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy. Omawia je art. 42 KP.

Okres wypowiedzenia - kiedy rozwiąże się umowa?

W przypadku miesięcznego okresu wypowiedzenia zaczyna liczyć się z początkiem miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia. Jeśli pracownica złoży wypowiedzenie jeszcze we wrześniu 2025 r., zacznie ono swój bieg 1 października. Jej okres wypowiedzenia trwa 1 miesiąc, a więc zakończy się z ostatnim dniem października 2025 r. Od 1 listopada mogłaby zacząć pracę u nowego pracodawcy.