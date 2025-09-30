Emerytura - jak jest obliczana i co wpływa na jej wysokość?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oblicza wysokość emerytury, dzieląc zgromadzone przez daną osobę składki przez prognozowaną średnią długość życia. Te prognozy są co roku, w marcu, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) i mają bezpośredni wpływ na przyszłe świadczenia emerytalne.

Każdy ubezpieczony może sprawdzić szacunkową wysokość swojej przyszłej emerytury, korzystając z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Wystarczy wprowadzić podstawowe dane, takie jak wysokość zarobków, obecny wiek oraz planowany wiek przejścia na emeryturę.

Ile trzeba zarabiać, żeby dostać 4000 zł emerytury? Kwoty dla kobiet i mężczyzn

Aby obecny 40-latek mógł liczyć na emeryturę w wysokości 4 tys. zł za 25 lat, powinien zarabiać ponad 9 tys. zł brutto miesięcznie. W przypadku kobiet, ze względu na niższy wiek emerytalny i dłuższą prognozowaną długość życia, wymagane zarobki są wyższe i wynoszą aż 11 tys. zł brutto.

Ile trzeba zarabiać, żeby otrzymać 4000 zł emerytury z ZUS?

Aby otrzymać około 4000 zł emerytury z ZUS, 40-letni mężczyzna musi zarabiać nieco ponad 8000 zł brutto miesięcznie, podczas gdy 40-letnia kobieta musiałaby zarabiać około 11 000 zł brutto ze względu na krótszy wiek emerytalny i dłuższą średnią długość życia, która wpływa na okres pobierania świadczeń. Dokładna kwota zależy od stażu pracy, daty urodzenia oraz symulacji przeprowadzanych w kalkulatorze ZUS.

Waloryzacja a wysokość emerytury

Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach emerytalnych jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ostateczną wysokość emerytury. ZUS przeprowadza waloryzację co roku w czerwcu. W tym roku przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji wyniesie między 14,2 a 14,3 procent. Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt.pl, obliczył, że zyski z waloryzacji mogą być znaczące. Przykładowo, osoba, która zgromadziła 400 tys. zł składek, składając wniosek o emeryturę w pierwszej połowie roku, otrzymałaby minimalne świadczenie. Jednak, decydując się na przejście na emeryturę w drugiej połowie roku (po czerwcowej waloryzacji), mogłaby zyskać dodatkowe niemal 205 zł miesięcznie. Jeszcze większe różnice widać przy wyższych kwotach oszczędności. Dla osób, które zgromadziły 1 milion złotych, przejście na emeryturę w lipcu 2025 roku oznaczałoby świadczenie wyższe o ponad 680 zł miesięcznie.