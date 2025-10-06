Limity przelewów dla klientów banków. Nowe ograniczenia w obrocie pieniędzmi

Zmiana dotyczy wszystkich klientów banków działających w Meksyku. Nowe przepisy, określane jako Kwota Transakcyjna Użytkownika (KTU), mają zwiększyć bezpieczeństwo operacji finansowych oraz utrudnić działania cyberprzestępców i oszustów.

Każdy posiadacz rachunku będzie zobowiązany do aktywowania funkcji KTU w aplikacji swojego banku najpóźniej do 1 października 2025 r. Jak podkreślają władze, narzędzie jest już dostępne w systemach bankowych, a brak jego aktywacji będzie skutkował automatycznym nałożeniem ograniczeń.

To rozwiązanie w praktyce zmieni sposób, w jaki klienci banków wykonują przelewy i inne operacje finansowe. Władze ostrzegają, że osoby, które nie zastosują się do nowych wymogów, narażą się na utrudnienia w codziennym korzystaniu z bankowości.

Ograniczenia w obrocie pieniędzmi. Jak działają limity przelewów w Polsce?

Polscy klienci banków już od lat funkcjonują w systemie limitów przelewów. Ograniczenia te mają chronić środki przed oszustwami i zwiększać bezpieczeństwo transakcji.

Najczęściej spotykane są:

limit jednorazowy – maksymalna kwota możliwa do przelania w jednej transakcji,

– maksymalna kwota możliwa do przelania w jednej transakcji, limit dzienny – określa łączną sumę przelewów w ciągu doby,

– określa łączną sumę przelewów w ciągu doby, limit miesięczny – wskazuje, ile można przelać w skali miesiąca,

– wskazuje, ile można przelać w skali miesiąca, limit ilościowy – ogranicza liczbę przelewów w danym okresie.

Banki różnicują limity w zależności od kanału transakcji – bankowości internetowej, aplikacji mobilnej, przelewów natychmiastowych czy BLIKa.

Przykład Santander Bank Polska – limit przelewów dziennych do 125 000 zł, a przelew natychmiastowy do 5 000 zł dziennie, PKO BP – limit dzienny do 300 000 zł, przelew natychmiastowy do 3 000 zł.

Warto pamiętać, że podniesienie limitu – np. do kwoty 1 mln zł – wymaga osobistej wizyty w oddziale i przedstawienia dokumentów, które uzasadniają tak duży przelew (np. umowy deweloperskiej przy zakupie mieszkania).

Ograniczenia w obrocie pieniędzmi. Podstawy prawne w Polsce i UE dotyczące limitów przelewów

W naszym kraju limity przelewów wynikają z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. To przepisy wdrażające unijne dyrektywy, które nakładają na banki obowiązek monitorowania transakcji i weryfikacji klientów.

Z kolei na poziomie europejskim, 30 maja 2024 r. Rada UE przyjęła nowe przepisy, które jeszcze bardziej wzmacniają system ochrony przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. W pakiecie znalazły się m.in.:

rozporządzenie ustanawiające nowy urząd UE ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy,

rozporządzenie dotyczące obowiązków sektora prywatnego,

dyrektywa określająca mechanizmy na szczeblu krajowym,

aktualizacja rozporządzenia o transferach środków pieniężnych.

Walka z tymi zjawiskami jest priorytetem UE od ponad 30 lat. Regulacje są regularnie dostosowywane do nowych zagrożeń, w tym wynikających z pojawienia się kryptowalut, działalności zorganizowanych grup przestępczych czy globalnych organizacji terrorystycznych.

Ograniczenie w obrocie pieniędzmi. Co grozi za brak aktywacji nowych limitów przelewów (KTU)?

Władze Meksyku zapowiedziały, że brak aktywacji KTU nie będzie karany finansowo. Zamiast tego klienci będą mieli automatycznie ustawiony domyślny limit – maksymalnie 12 800 peso (ok. 3 tys. zł) na jedną operację.

Oznacza to, że każdy przelew powyżej tej kwoty zostanie zablokowany do momentu, aż klient aktywuje nowe narzędzie.

Nowe limity przelewów. Ważne daty dla klientów banków

Nowe regulacje wchodzą w życie od 1 października, lecz władze zastosowały 3 miesięczny okres przejściowy dla dostosowania się do nowych regulacji. Aktywacja KTU stanie się obowiązkowa dla wszystkich użytkowników rachunków bankowych od 1 stycznia 2026 r.

Limity przelewów jako narzędzie instytucjonalnej walki z kartelami

Wojny narkotykowe, zorganizowana przestępczość, kartele dysponujące własnymi armiami oraz korupcja na niespotykaną skalę – Meksyk od lat zmaga się z głębokim kryzysem. Władze podejmują różne działania, aby ograniczyć wpływy mafii, a jednym z nich jest wprowadzanie kolejnych limitów w transakcjach finansowych. To jedna z form instytucjonalnej walki z kartelami.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza podróże do Meksyku. Na liście regionów szczególnie niebezpiecznych znajduje się większość stanów, a w pozostałych zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności. Turyści są tam szczególnie narażeni na kradzieże i porwania.

Z danych wynika, że w 2023 roku liczba morderstw związanych z działalnością zorganizowanych grup przestępczych w Meksyku przekroczyła 42 tysiące, co oznacza niemal 120 ofiar dziennie.

