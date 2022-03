– Przy tak trudnych warunkach, przede wszystkim trudnych ze względu na niepewność, zachowują daleko idącą ostrożność we wszystkich możliwych aspektach prowadzenia biznesu. Dzisiaj trzeba pracować na znacznie większym poziomie rezerw i ostrożności niż do tej pory. Byliśmy przyzwyczajeni przez kilka dekad, że ryzyka żadnego nie ma, nie może się żadne zmaterializować i w zasadzie warto każdy grosz wyższej marży oddać w dziesiątki procent bezpieczeństwa. Od kilku już lat przyzwyczajamy się do tego, zwłaszcza po wybuchu pandemii, że kwestie bezpieczeństwa są bardzo istotne. To czy firma ma, czy nie ma zdolność do przetrwania trudnego momentu, jest bardzo istotne - mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.

– Kiedy te wszystkie problemy przychodzą w dodatkowych wersjach, w dodatkowych aspektach, w sposób naturalny ta ostrożność musi zostać zachowana jeszcze bardziej. Planowanie na dłużej niż do jutra ma ograniczony sens. Wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. To co dziś wydaje nam się scenariuszem wiodącym, po tygodniu okazuje się scenariuszem marginalnym – dodaje Soroczyński.

Piotr Soroczyński – główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenia analityczne jako ekonomista lub główny ekonomista w sektorze finansowym (Bank Handlowy w Warszawie, Bank Ochrony środowiska, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych), wsparte doświadczeniami zarządczymi (prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny za analizy makroekonomiczne i zarządzanie długiem publicznym).