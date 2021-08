Rozmawiamy z młodzieżą, prowadzimy konsultacje we wszystkich województwach, które mają doprowadzić do tego, że wspólnie, w sposób apertyzacyjny doprowadzimy do stworzenia nowej wieloletniej strategii polskiej polityki młodzieżowej. Organizujemy również różnego rodzaju organy dialogu pomiędzy władzą a młodzieżą – tłumaczy Piotr Mazurek, pełnomocnik ds. polityki młodzieżowej.

Reklama