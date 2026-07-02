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Drugi próg podatkowy będzie jednak wyższy? Ważne spotkanie w rządzie

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 15:40
Drugi próg podatkowy będzie jednak wyższy? Ważne spotkanie w rządzie
Drugi próg podatkowy będzie jednak wyższy? Ważne spotkanie w rządzie/Shutterstock
Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała rozmowy w przyszłym tygodniu z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim dotyczące zmian w systemie podatkowym. Głównym tematem ma być projekt podniesienia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł.

Podniesienie II progu podatkowego

- Jestem umówiona na przyszły tydzień z ministrem Domańskim. Będziemy przedstawiać całościowo tę propozycję - powiedziała Pełczyńska-Nełęcz w czwartek dziennikarzom w Sejmie.

Chodzi o projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który posłowie Polski 2050 złożyli w Sejmie w połowie kwietnia. Projekt zakłada podwyższenie drugiego progu podatkowego ze 120 000 do 140 000 zł.

Dochody do 140 tys. zł byłyby opodatkowane stawką 12 proc. (minus kwota zmniejszająca 3600 zł), a powyżej tej kwoty – 32 proc. Obecnie dla dochodu do 120 tys. zł rocznie stawka podatku wynosi 12 proc., a dla dochodu powyżej 120 tys. zł - 32 proc.

Cel? Odciążyć klasę średnią

Według autorów projekt ma na celu odciążenie klasy średniej i ograniczenie sytuacji, w której osoby o przeciętnych dochodach wpadają w wyższy próg podatkowy, szczególnie pod koniec roku, gdy ich wynagrodzenia przekraczają obecny limit.

W uzasadnieniu wskazano, że podwyższenie drugiego progu podatkowego przełożyłoby się na realne odciążenie osób o średnich dochodach – średnio o około 2600 zł rocznie.

W kwietniu inicjatywę posłów Polski 2050 poparł prezydent Karol Nawrocki, który w sierpniu ubiegłego roku złożył podobny projekt. Zmiany proponowane przez prezydenta, dotyczą m.in. podwyższenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł, oraz zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: Andrzej Domańskidrugi próg podatkowypróg podatkowyKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
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