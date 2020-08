Na konferencji prasowej w MZ poinformowano o planowanym wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń w powiatach z największym przyrostem zakażeń. MZ wprowadzi w tych powiatach dwa rodzaje obostrzeń - wyższy "czerwony" i łagodniejszy "żółty".

"Najważniejsze zmiany (...) dotyczyć będą obowiązku noszenia masek, ograniczenia liczby osób, które będą mogły korzystać z komunikacji zbiorowej do 50 proc. miejsc siedzących w strefie czerwonej. Ograniczamy też liczbę osób, które będą mogły brać udział w uroczystościach takich jak wesela, pogrzeby i inne uroczystości rodzinne - ograniczamy to w strefie czerwonej do 50 osób, a w strefie żółtej do 100 osób" - powiedział wiceminister Cieszyński.

"Będziemy prowadzili prace legislacyjne związane z wdrożeniem rejestru wydarzeń m.in. takich jak wesela (...). Takie zmiany w najszybszym możliwym terminie będziemy proponowali" - zapowiedział wiceszef MZ.

Cieszyński wyjaśnił, że dla powiatów będzie obliczany wskaźnik przyrostu nowych przypadków koronawirusa na 10 tys. mieszkańców. "Dla powiatów, w których ten wskaźnik przekroczy 12 w ciągu 14 dni poprzedzający dzień publikacji, będziemy oznaczali ten powiat kolorem czerwonym, a dla powiatów w przedziale od 6 do 12 będzie oznaczone kolorem żółtym" - mówił Cieszyński.