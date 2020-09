"Dla krajów Europy Środkowej oraz Europy Południowo-Wschodniej pandemia oznacza stratę trzech lat rozwoju gospodarczego. To potężny cios dla regionu, który dokonał znaczącego postępu przez dekady do tego kryzysu" - powiedziała w rozmowie z think tankiem Atlantic Council na temat Inicjatywy Trójmorza Georgiewa.

Pochodząca z Bułgarii ekonomistka wyraziła przekonanie, że łagodzenie skutków pandemii stanowić będzie bodziec rozwojowy dla państw Europy Środkowej.

Zdaniem szefowej MFW w wyrównywaniu różnic w rozwoju infrastruktury z Europą Zachodnią kluczowe jest zaangażowanie sektora prywatnego. Georgiewa podkreśliła, że konieczny jest do tego transparentny "system dobrego sprawowania rządów", który budzić będzie zaufanie kapitału. To - jak zastrzegła - główne wnioski z raportu MFW na temat Trójmorza.

Oprócz szefowej MFW w rozmowie udział wzięły: prezydent Estonii Kersti Kaljulaid oraz komisarz UE ds. energii Kadri Simson.

"To duży rynek. Ten region nie postrzega siebie jako wspólnego rynku, ale jest nim. To 102 mln ludzi żyjących w najszybciej rozwijającej się części UE" - mówiła o Trójmorzu prezydent Estonii.Podkreślając, że finansowane powinny być projekty z najwyższą stopą zwrotu, Kaljulaid oceniła, że o "przeznaczeniu Funduszu Trójmorza" zadecyduje to, czy swoje deklaracje o pieniężnym wkładzie w niego zrealizują Stany Zjednoczone. W jej ocenie pozwoli to na przyciągnięcie kapitału prywatnego.

Reprezentująca UE Simson zwróciła uwagę, że temat rozmowy jest "bezpośrednio związany z jednym z głównych zadań UE - trwałej konwergencji oraz spójności w Unii". "Cele Inicjatywy Trójmorza i polityki UE są komplementarne. Chcemy osiągnąć wzrost gospodarczy i bardziej spójną Europę, zapewniając inwestycje w infrastrukturę" - stwierdziła komisarz ds. energii.

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry - położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.

Fundusz Trójmorza, zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank, stanowi ekonomiczny wymiar Inicjatywy Trójmorza. Przedstawiciele Funduszu deklarują chęć zebrania około 3-5 mld euro. Inwestycje z tych środków w infrastrukturę mają zniwelować różnice w rozwoju między krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej a zachodnią częścią Starego Kontynentu.

19 i 20 października gospodarzem szczytu Trójmorza będzie estoński Tallin. Z uwagi na pandemię koronawirusa szczyt odbędzie się zdalnie.