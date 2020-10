22 października Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą wniosku grupy posłów, dotyczącym konstytucyjności tzw. aborcji eugenicznej. Wniosek ten został złożony do TK w 2019 r. Sprawa znalazła się w Trybunale Konstytucyjnym po wniosku grupy posłów reprezentowanych przez Bartłomieja Wróblewskiego i Piotra Uścińskiego z PiS. Wniosek dotyczy tzw. aborcji eugenicznej, tj. w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia.

W piątek Komisja Ustawodawcza zajęła się zaopiniowaniem stanowiska w tej sprawie dla TK. W głosowaniu był remis po 14 głosów za pozytywnym zaopiniowaniem i 14 było przeciwnego zdania. Wnioskodawców reprezentował jedynie poseł Wróblewski.

W ocenie Dziemianowicz-Bąk, "pomysł na wyrok na kobiety, pomysł na to, żeby Trybunał Konstytucyjny zakazał przesłanki embriopatologicznej, to de facto pomysł na wprowadzenie w Polsce całkowitego zakazu przerywania ciąży". "W tej chwili 98 proc. wykonywanych legalnie zabiegów aborcji, to są zabiegi z przesłanki embriopatologicznej, z powodu ciężkiego uszkodzenia płodu" - podkreśliła posłanka.

Jak dodała, "jeżeli TK w najbliższy czwartek orzeknie, że ta przesłanka jest niezgodna z konstytucją, to Polska dołączy do fanatycznie religijnych krajów, w których aborcja jest de facto całkowicie zakazana".

Posłanka podkreśliła, że "Zjednoczona Prawica znalazła sobie chytry sposób na to jak zakazać całkowicie aborcji jednocześnie unikając protestów społecznych".

"Skorzystali z czasu epidemii, z czasu, kiedy wszyscy martwimy się o swoje zdrowie i życie, z czasu, kiedy pobijane są kolejne rekordy czy to zachorowań, czy zgonów. Korzystają z tylnej furtki, korzystają z Trybunału Konstytucyjnego, który tak naprawdę jest przedłużeniem ich władzy po to, żeby zmienić obowiązujące w Polsce prawo" - mówiła Dziemianowicz-Bąk. "To znaczy, że się nas boją. To znaczy, że po latach demonstracji i sprzeciwu kobiet Jarosław Kaczyński i jego świta boi się polskich kobiet, i to dobra informacja" - podkreśliła.

Posłanki Lewicy zaapelowały do kobiet o zaangażowanie w protest w internecie, informowania opinii publicznej oraz swojego otoczenia, a także, aby wywierano nacisk na posłów wnioskodawców, aby swój wniosek wycofali, oraz na TK, aby go w ogóle nie procedowano.

Joanna Scheuring-Wielgus podkreślała nieobecność na komisji posłów PiS, którzy podpisali się pod wnioskiem do TK. "119 tchórzy nie miało dzisiaj odwagi opowiedzieć dlaczego skierowali ten wniosek do Trybunału Konstytucyjnego" - mówiła na konferencji posłanka.

Poinformowała także, że Lewica nie uzna żadnego wyroku, który wyda obecny TK. "Dlatego, że nie mamy do czynienia z Trybunałem Konstytucyjnym, tylko mamy do czynienia z atrapą" - stwierdziła.

Scheuring-Wielgus przekazała, że zgodnie z rozporządzeniem ws. ostrożności w organizacji zgromadzeń, także w instytucjach publicznych, zgłosiła się w piątek do głównego inspektora sanitarnego Jarosława Pinkasa z pismem, aby zareagował i wydał rozporządzenie, żeby rozprawy, które mają się odbyć w Trybunale Konstytucyjnym, po prostu się nie odbyły. "Dlaczego? Dlatego, że od soboty Warszawa jest czerwoną strefą i wiemy jakie są obostrzenia" - powiedziała.

Obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na dokonanie aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

W dwóch pierwszych przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem matki. W wypadku czynu zabronionego – jeśli od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.