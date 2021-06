Kiedy OECD skorygowała swoją prognozę globalnego wzrostu w 2021 r. do 5,8 proc. z 5,6 proc., ostrzegała przed dużymi różnicami między krajami, które oznaczają, że standardy życia niektórych grup nie powrócą do poziomu sprzed pandemii przez dłuższy czas.

Zgodnie z nowymi prognozami w krajach takich jak Argentyna i Hiszpania, od wybuchu pandemii do pełnego ożywienia produkcji gospodarczej na mieszkańca miną ponad trzy lata. To długo biorąc pod uwagę, że w USA powrót do poziomów sprzed pandemii zajmie zalewie 18 miesięcy, a w Chinach mniej niż rok.

„Z pewną ulgą patrzymy na poprawę perspektyw gospodarczych, ale też z pewnym dyskomfortem, że są one bardzo nierównomiernie rozłożone” - mówi główny ekonomista OECD Laurence Boone.

Szacunki są dość ostrożne, ponieważ wskaźniki ufności w najbogatszych krajach świata rosną wraz ze znoszeniem ograniczeń i przyspieszeniem kampanii szczepień.

OECD pochwaliła rządy za wyjątkowo szybkie i skuteczne wsparcie polityczne, które obecnie napędza odbicie w handlu, produkcji i wydatkach konsumenckich. Zdaniem organizacji zrzeszającej 38 państw, ograniczy to szkody pozostawione przez kryzys.

Organizacja ostrzegła jednak, że problem rozbieżnych losów różnych regionów może się jeszcze bardziej pogłębić z powodu braku wystarczającej liczby szczepionek i wsparcia dla wschodzących gospodarek o niskich dochodach, które i bez pandemii mają mniejszą zdolność do absorbowania wstrząsów i mogą stanąć w obliczu problemów z państwowymi finansami.

OECD stwierdziła, że bez szczepień we wszystkich krajach nowe warianty i obostrzenia mogą wpłynąć na indeksy zaufania, zepchnąć aktywność gospodarczą z powrotem do destrukcyjnego schematu ciągłego blokowania i luzowania działalności gospodarczej i doprowadzić do bankructwa firm.

„Odbicie jest dość solidne, ale w dużej mierze zależy od tego, czy uda nam się utrzymać rytm szczepień” - powiedział sekretarz generalny OECD Angel Gurria w telewizji Bloomberg. Gurria dodał też, że wirus mutuje, zmienia swój kształt i swoje DNA, dlatego powinniśmy spróbować go pokonać tak szybko, jak to możliwe.

Ryzyko inflacji

OECD wskazała również na ryzyko inflacji ze względu na wyższe koszty operacyjne, powstrzymywanie wirusów i zakłócenia w dostawach prowadzące do niedoborów komponentów, a także na stłumioną konkurencję w wyniku bankructw. Napięcia powinny zniknąć do końca roku, wraz z normalizacją zdolności produkcyjnych i przesunięciem konsumpcji w kierunku usług.

„Oczekuje się, że inflacja tymczasowo wzrośnie, ale długoterminowa perspektywa pozostaje niepewna i wiąże się z ryzykiem wzrostu” - podała OECD. „Połączenie możliwych negatywnych skutków podażowych może spowodować mocniejszy wzrost inflacji niż przewidywano”.

Istnieje również duże ryzyko dla rynków finansowych. Dlatego OECD wezwała banki centralne w gospodarkach rozwiniętych do utrzymania akomodacyjnej polityki i umożliwienia chwilowego przekroczenia ich celów inflacyjnych.

„To nie jest czas na martwienie się o inflację, chociaż zawsze powinniśmy o niej pamiętać” - powiedział Gurria

W przypadku rządów OECD zaleciła połączenie elastycznego wsparcia fiskalnego, skierowanego szczególnie do małych firm, z próbą przywrócenia zaufania dzięki wiarygodnym planom naprawy finansów publicznych w dłuższej perspektywie. Stwierdzono również, że publiczne pieniądze należy szybko wydać na inwestycje w cyfrową i niskoemisyjną gospodarkę.