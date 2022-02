Dług brutto sektora instytucji rządowych i samorządowych w Irlandii wzrósł o zaledwie 0,4 punktu procentowego od końca IV kwartału 2019 r. do końca III kwartału 2021 r. W tym samym czasie Hiszpania odnotowała skok o 26,3 p.p.

Z danych zebranych przez brytyjskie Biuro Statystyki Krajowej wynika, że we wszystkich krajach UE zadłużenie wzrosło o 12,9 punktów procentowych. Dla porównania w badanym okresie Wielka Brytania odnotowała zmianę o 18,8 p.p. Dług rządu Wielkiej Brytanii wynosi obecnie 103,7 proc. PKB. To najwyższy wskaźnik w okresie powojennym, znacznie przekraczający nawet poziomy odnotowane po kryzysie finansowym z 2008 r. i szczyt z lat 2014/15, kiedy to dług sięgał 84,9 proc. PKB.