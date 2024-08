Prognozy wzrostu indyjskiej gospodarki na lata 2024-2030

Autorzy raportu Allianz Trade oczekują, że indyjska gospodarka wzrośnie o 6,4 proc. w 2024 r. i 6,5 proc. w 2025 r., po wzroście o 7,7 proc. w 2023 r. Zwrócili uwagę, że prognozy te plasują Indie jako najszybciej rozwijającą się dużą gospodarkę na świecie.

"Według prognoz do 2030 r. Indie staną się drugą co do wielkości gospodarką w regionie Azji i Pacyfiku oraz trzecią co do wielkości gospodarką na świecie. Allianz Trade oczekuje, że roczny wzrost gospodarczy Indii wyniesie średnio około 6,6 proc. w latach 2026-2030" - wskazano w publikacji.

Wieloaspektowy charakter wzrostu gospodarczego w Indiach

Zauważono, że wzrost gospodarczy Indii wspierają nie tylko "silne fundamenty makroekonomiczne i poprawiające się otoczenie biznesowe", ale też "solidne inwestycje i wydatki konsumenckie". Zaznaczono jednak, że wzrost tego kraju jest wieloaspektowy. Zwrócono uwagę, że wraz z pojawieniem się startupów i firm fintech w całym kraju, rosną wskaźniki zatrudnienia, co przekłada się na większą siłę nabywczą konsumentów i wzrost konsumpcji. Przekazano również, że Indie są jednym z największych na świecie producentów szerokiego spektrum towarów, od farmaceutyków i elektroniki po tekstylia i samochody. Dodano, że obecnie 3 proc. dóbr konsumpcyjnych w Indiach pochodzi z importu.

"Wraz ze wspomnianym wzrostem zatrudnienia i zwiększaniem się klasy średniej rośnie popyt na towary konsumpcyjne, podczas gdy dotychczas zagraniczne inwestycje wzmacniają głównie indyjski potencjał eksportowy. Kontynuacja tempa reform w kontekście szybkiego wzrostu sprawi, że Indie pozostaną atrakcyjne dla inwestycji zagranicznych" - zaznaczono.

Inwestycje greenfield w Indiach

Zauważono, że wedle najnowszych danych Indie mają "wiodącą pozycję" wśród gospodarek rozwijających się pod względem projektów inwestycyjnych typu greenfield z liczbą 1008 projektów o wartości 78 mld dol. (odpowiada to 2,3 proc. indyjskiego PKB) ogłoszonych w 2022 r.

Rozwój indyjskiej infrastruktury logistycznej

W publikacji przekazano też, że celem indyjskiego rządu jest podniesienie poziomu indyjskiej infrastruktury i logistyki handlowej, tak aby do 2030 r. Indie znalazły się wśród 25 najlepszych pod tym względem krajów na świecie.

"Według wskaźnika wydajności logistycznej Banku Światowego, Indie poprawiły się z 54 w 2014 r. do 44 w 2018 r. i do 38 w 2023 r. Postęp ten można w dużej mierze przypisać ważnym inicjatywom, takim jak projekt Bharatmala, który koncentruje się na rozwoju dróg krajowych i autostrad, oraz projekt Sagarmala mający na celu budowę infrastruktury portowej. Oba projekty zostały zainicjowane w 2015 roku. Pomimo tych ulepszeń, indyjska infrastruktura logistyczna i transportowa nadal nie dorównuje wielu regionalnym konkurentom" - zaznaczono w raporcie.

Wyzwania demograficzne i zatrudnieniowe w Indiach

Oceniono także, że kraj ten korzysta z "dynamicznej i rosnącej" siły roboczej, a dane demograficzne wspierają długoterminowe perspektywy gospodarcze Indii. Wyjaśniono, że - zgodnie z oczekiwaniami - populacja osób w wieku produkcyjnym (tj. od 15 do 64 lat) przekroczy próg 1 mld w 2026 r. i poziom ten utrzyma się do 2075 r. Swój szczyt na poziomie 1,1 mld będzie miał z kolei w 2048 r.

Zaznaczono jednak, że wyzwaniem jest wysokie (ok. 23 proc. w 2022 r.) bezrobocie wśród młodzieży, niski wskaźnik aktywności zawodowej kobiet (30 proc. w 2022 r.) i poziom wykształcenia - zgodnie z danymi za 2022 r. 50 proc. populacji w wieku 25 lat i starszej ukończyło edukację na poziomie szkoły średniej I stopnia.

Zwrócono uwagę, że duży potencjał demograficzny na następne dziesięciolecia, inwestycje w dostępność logistyczną, przyciąganie rekordowych inwestycji zagranicznych to "krajobraz więcej niż zachęcający" dla polskich firm.

Możliwości współpracy indyjsko-polskiej

"Warto nadać polsko-indyjskiej współpracy ramy (i warunki) podobne do innych umów dwustronnych zawieranych przez Indie. Polscy przedsiębiorcy mogą inwestować zwłaszcza w eksport/produkcję na miejscu towarów konsumpcyjnych, ale w sposób świadomy – pamiętając o słabościach regulacyjnych i zabezpieczeń indyjskiego sektora bankowego" - oceniono.

Allianz Trade to firma działająca w branży ubezpieczeń kredytu kupieckiego. (PAP)

bpk/ mmu/