– Polski rynek wykazuje się stabilnością, a procesy restrukturyzacyjne w firmach nie są w stanie nim wstrząsnąć – komentuje Robert Lisicki, ekspert rynku pracy w Konfederacji Lewiatan. Podkreśla, że mniej osób nowo zarejestrowanych w urzędach to dowód, że wciąż w kraju można szybko znaleźć zatrudnienie. Niewątpliwie wpływ na to ma odpływ Ukraińców z polskiego rynku pracy w związku z wojną, ale i migracją na Zachód. Spadek w grupie wyrejestrowanych bezrobotnych z urzędów pracy to konsekwencja mniejszej liczby ofert od firm. Jak wynika z danych GUS, w 2023 r. napłynęło ich do urzędów pracy 1071,3 tys. – o 10,8 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy też odnotowano spadek – o 11,8 proc. Z danych GUS wynika również, że to najniższa liczba ofert od co najmniej 2019 r.

