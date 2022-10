Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w październiku wzrósł, choć zmiana ta była nieistotna - poinformowało w piątek BIEC. Eksperci zaznaczyli, że "gospodarka wyraźnie spowalnia, niepewność rośnie, podobnie jak obawy o ewentualną skalę wzrostu bezrobocia".

Zaznaczyli, że bezrobocie utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie, związane jest to jednak z silnymi procesami „chomikowania pracy”. "Pracodawcy od dawna wskazują na trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników. Przewidując trudności z ich rekrutacją również w przyszłości, wolą na razie nie redukować zatrudnienia pomimo dekoniunktury" - wyjaśnili. W ich ocenie "przełożenie niższej aktywności gospodarczej na wysokość stopy bezrobocia będzie najprawdopodobniej niewielkie".

Jak podało BIEC, oznaki pogorszenia się sytuacji na rynku pracy widoczne są w poszczególnych składowych WRP. Cztery czynniki zapowiadają wzrost wskaźnika, prognozując tym samym wyższą stopę bezrobocia. Są to: spadająca liczba ofert pracy, pogorszenie opinii menadżerów na temat zmian wielkości zatrudnienia oraz ocen ogólnej sytuacji gospodarczej i rosnąca wartość wypłacanych zasiłków dla bezrobotnych. "Oddziaływanie tego ostatniego czynnika jest wyraźnie silniejsze od pozostałych" - stwierdzono. Na drugim biegunie, trzy zmienne zapowiadają spadek stopy bezrobocia, "a najsilniej w tym kierunku oddziałuje liczba osób wyrejestrowanych z zasobu bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia".

Analitycy Biura zwrócili uwagę, że liczba osób, które wyrejestrowały się ze spisu osób bezrobotnych z tytułu podjęcia zatrudnienia wzrosła w ujęciu miesięcznym o 8 proc. "We wrześniu odnotowano trzeci największy odpływ z bezrobocia do zatrudnienia w tym roku" - zauważono.

Dodano, że w urzędach pracy we wrześniu, w porównaniu do sierpnia, spadła liczba nowych ofert zatrudnienia o ok. 3,5 proc. Z kolei w ciągu pierwszych trzech kwartałów br., w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, do PUP trafiało średnio miesięcznie o 6 proc. mniej ofert pracy. "Spada również liczba ofert pracy ukazujących się na portalach internetowych" - zaznaczono. Zwrócono jednocześnie uwagę, że coraz więcej firm zapowiada redukcję liczby pracowników. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco