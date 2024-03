Polska, Finlandia, Niemcy, Japonia i Korea Południowa – to kraje, które w Seulu podpisały zobowiązanie do wspólnej pracy na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się i niewłaściwemu wykorzystywaniu komercyjnego oprogramowania szpiegującego. Deklaracja to pomysł amerykańskich władz.

Sygnatariusze zobowiązują się: sami korzystać z komercyjnych rozwiązań spyware z poszanowaniem praw człowieka, wymieniać informacjami dotyczącymi tych narzędzi i walczyć z eksportem do krajów, które mogą używać spyware przeciwko nim. Chodzi o oprogramowanie szpiegujące o możliwościach podobnych do Pegasusa. W koalicji znalazły się też Kanada, Kostaryka, Dania, Francja, Nowa Zelandia, Norwegia, Irlandia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.

