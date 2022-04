Savchenko przekonuje, że ci ludzie potrzebują teraz pracy na miarę swoich umiejętności. Jest na to szansa, bo ze strony agencji zatrudnienia słyszymy, że braki kadrowe w Polsce w tym sektorze są olbrzymie. - Wielka tragedia Ukrainy stała się paradoksalnie wielką szansą dla polskiej gospodarki, w tym dla rynku IT - mówi Artur Skiba, prezes Antal, międzynarodowej agencji rekrutującej specjalistów. - Mam wiele zapytań ze strony ukraińskich firm, które chcą przenieść swoje biznesy do Polski. Jednocześnie zapotrzebowanie w Polsce na informatyków idzie w dziesiątki tysięcy. Są projekty, które krajowe firmy wykonują na rzecz krajów zachodnich, skandynawskich. Na pewno będą teraz szukały nowych pracowników i rekrutowały.