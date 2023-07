Nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich

Potencjał migracyjny świata do Europy, USA, Australii oraz Nowej Zelandii to 0,5 mld ludzi do 2040 r. Czy jesteśmy w stanie ich przyjąć? Zresztą Europa już nie wywiązuje się z humanitarnego podejścia do migracji. Przecież każda osoba, która do nas trafia, winna mieć prawo do złożenia wniosku azylowego i czekania na miejscu na jego rozpatrzenie. W ramach dyskusji o migracjach chciałbym stanąć w prawdzie: powiedzieć, ile jesteśmy w stanie przyjąć uchodźców i jak wykorzystać dostępne instrumentarium po to, żeby ucywilizować procesy migracyjne. By za wszelką cenę unikać śmierci w drodze do Europy.