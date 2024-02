Liczba osób z niemieckim obywatelstwem spadła o 18 934.

Dzielnicami o najwyższym odsetku obcokrajowców pozostały Mitte (37,4 proc.) i Friedrichshain-Kreuzberg (30,5 proc.). Według statystyk największy wzrost odnotowano we wschodnich dzielnicach Marzahn-Hellersdorf (plus 7273 osób), Lichtenberg (plus 6124 osób), Pankow (plus 5871 osób) i Treptow-Koepenick (plus 5429 osób) - ta ostatnia pomimo wzrostu miała najniższy odsetek obcokrajowców (16,4 proc.) w Berlinie.

Według statystyków, na koniec ubiegłego roku Berlin liczył około 3,88 miliona mieszkańców. (PAP)