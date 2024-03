Wiceszefowa resortu rodzin, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska powiedziała w czwartek w Kielcach, że 46 proc. gmin w województwie świętokrzyskim to białe plamy w dostępności do miejsc opieki nad dziećmi, a wskaźnik dostępności do takich miejsc w regionie świętokrzyskim wynosi 26 proc. (35 proc. to średnia krajowa). W woj. świętokrzyskim na 102 gminy 47 nie oferuje żadnej formy opieki dla dzieci do trzech lat.

„Przed nami spore wyzwanie, aby zmienić tę sytuację i by każda gmina w woj. świętokrzyskim oferowała dostęp do żłobka, klubu bądź dziennego opiekuna. Z danych GUS wiemy, że brak dostępu do opieki wczesnodziecięcej jest jedną z trzech przyczyn, dla których Polacy nie decydują się na założenie rodziny, a rodzice też bardzo często nie decydują się na powiększenie rodziny” – powiedziała wiceszefowa MRPiPS, która w czwartek spotkała się ze świętokrzyskim samorządowcami, aby omówić planowane zmiany w programie Maluch Plus.

Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Jego beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania takich miejsc.

Gajewska przypomniała, że 1 marca wstrzymano nabór ciągły w programie, by można było wprowadzić zmiany, które zachęcą do skorzystania z rządowego wsparcia. Główne zmiany mają polegać przede wszystkim na podwyższeniu kwoty jednostkowej dla gmin realizujących zadania związane z programem z 36 tys. zł do ok. 57 tys. zł na jedno nowe miejsce. Nowość to także m.in. skrócenie czasu trwania projektu z trzech do dwóch lat.

Zapowiedziała też, że nowe placówki nie będą musiały być zapełnione w 80 proc., jak było to przewidziane do tej pory, lecz w 60 proc.

„Wiedzieliśmy, że to są pewnego rodzaju bariery, które blokują powstawanie takich miejsc” – dodała. „Rząd chce doprowadzić do sytuacji, że w Polsce nie będzie gminy, w której dostępu do tego typu miejsca opieki nie będzie. To nasze zobowiązanie. Dostęp do opieki wczesnodziecięcej musi stać się faktem. To nie może być luksus, który jest zapewniany tylko w największych miastach” – powiedziała Gajewska.

W programie Maluch Plus na tworzenie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi do wykorzystania jest ponad 5 mld zł. Nabór wniosków ma zostać wznowiony po świętach.